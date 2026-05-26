Банкам в Беларуси разрешат узнавать, откуда вы входите в интернет-банк
- 26.05.2026, 21:28
Зачем им геолокация?
С 1 июля 2026 года белорусские банки будут обязаны собирать и анализировать данные о геолокации и «цифровом отпечатке» устройств клиентов. В Нацбанке объяснили: это нужно якобы для защиты от мошенников и несанкционированных платежей.
«Цифровой отпечаток» – это набор технических параметров смартфона или компьютера. В него могут входить модель устройства, версия программного обеспечения, настройки браузера, геолокация и другие данные.
Работать это будет по принципу, который уже знаком пользователям соцсетей и мессенджеров. Если человек заходит в аккаунт с нового устройства, сервис может прислать уведомление или попросить пройти дополнительную проверку.
Так же банки будут проверять вход в дистанционные сервисы. При первом входе система сформирует «эталонный цифровой отпечаток» устройства клиента. Если позже кто-то попытается войти с подозрительными параметрами – например, с другой геолокацией, – банк сможет заметить несоответствие и остановить операцию до подтверждения клиента.
В Нацбанке подчеркивают: количество устройств для входа в интернет-банк ограничивать не будут. У одного клиента может быть несколько «эталонных» отпечатков – например, для смартфона, ноутбука и планшета.
Отдельно регулятор объяснил, почему банкам нужна именно геолокация. Местоположение – один из параметров цифрового отпечатка. При этом операционные системы требуют отдельного разрешения пользователя на доступ к геоданным – как в приложениях такси, доставки или навигации.
По данным Нацбанка, цифровые отпечатки якобы будут храниться в зашифрованном виде, не передаваться третьим лицам и использоваться только в антифрод-системах при входе в дистанционный банковский сервис.