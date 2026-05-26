Трамп созывает экстренное совещание правительства США

Трамп созывает экстренное совещание правительства США3
- 26.05.2026, 22:05
Президент США Дональд Трамп проведет в среду, 27 мая, заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и переговоры по возможному прекращению конфликта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Post.
Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств.
Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.
Основная тема — ситуация вокруг Ирана
Главным вопросом повестки станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальной договоренности о прекращении конфликта.
При этом в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.
Участники и повестка встречи
Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с должности директора национальной разведки Тулси Габбард.
Представитель Белого дома сообщил, что помимо иранского направления на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.