26 мая 2026, вторник, 23:11
Трамп созывает экстренное совещание правительства США

  26.05.2026, 22:05
Трамп созывает экстренное совещание правительства США
Фото: Getty Images

Планируется обсуждение ряда вопросов.

Президент США Дональд Трамп проведет в среду, 27 мая, заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и переговоры по возможному прекращению конфликта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Post.

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств.

Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Основная тема — ситуация вокруг Ирана

Главным вопросом повестки станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальной договоренности о прекращении конфликта.

При этом в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

Участники и повестка встречи

Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с должности директора национальной разведки Тулси Габбард.

Представитель Белого дома сообщил, что помимо иранского направления на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

