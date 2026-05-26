Трамп созывает экстренное совещание правительства США 3 26.05.2026, 22:05

2,526

Фото: Getty Images

Планируется обсуждение ряда вопросов.

Президент США Дональд Трамп проведет в среду, 27 мая, заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Ирана и переговоры по возможному прекращению конфликта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Post.

Ожидается, что в заседании примут участие все ключевые представители администрации, включая руководителей ведомств.

Это станет уже 12-й встречей кабинета с момента избрания Трампа в январе 2025 года.

Основная тема — ситуация вокруг Ирана

Главным вопросом повестки станет обострение ситуации вокруг Ирана и переговорный процесс, который, по данным американской стороны, может приблизиться к потенциальной договоренности о прекращении конфликта.

При этом в сообщениях отмечается, что напряженность между странами остается высокой, а обсуждение происходит на фоне недавних ударов США по целям на территории юга Ирана.

Участники и повестка встречи

Ожидается, что к президенту присоединятся все члены кабинета министров, включая уходящую с должности директора национальной разведки Тулси Габбард.

Представитель Белого дома сообщил, что помимо иранского направления на заседании также планируется обсудить текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com