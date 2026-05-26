Зеленский встретился с главами фракций Верховной Рады
- 26.05.2026, 22:46
Первые подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня, 26 мая, с главами парламентских фракций и групп. Говорили - не только о работе Верховной Рады.
РБК-Украина рассказывает, что известно о встречах, которые длились весь день.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, список парламентариев, с которыми встречался президент был таким:
- Олег Кулинич, группа «Довира»;
- Юрий Бойко, группа «Платформа за жизнь и мир»;
- Антонина Славицкая, группа «Восстановление Украины»;
- Игорь Палица, группа «За майбутне»;
- Юлия Тимошенко, фракция «Батькивщина»;
- Дмитрий Разумков, межфракционное объединение «Разумная политика»;
- Александра Устинова, фракция «Голос»;
- Петр Порошенко, фракция «Евросолидарность»
«Такой формат встреч - это впервые за 7 лет президентства Зеленского», - добавил Гончаренко.
Как узнали журналисты от источников, президент Украины встречался с каждым главой фракции и группы отдельно. Разговоры шли примерно с 12 часов дня до почти 18 часов вечера.
На встречах поднимались разные темы, не только то, что касается парламентской работы. Но в подробности собеседники журналистов не вдаются.
Накануне источники отмечали, что одной из ключевых тем встреч должно было быть голосование за важные законопроекты, в частности по евроинтеграции.
Глава фракции «Евросолидарность» Петр Порошенко (с которым, по данным журналистов, Зеленский встречался последним) сделал заявление в Facebook. По его словам, разговор с президентом происходил с глазу на глаз.
«В условиях когда Украина ведет войну за выживание диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным», - отметил Порошенко.