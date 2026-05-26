26 мая 2026, вторник, 23:11
Зеленский встретился с главами фракций Верховной Рады

  • 26.05.2026, 22:46
Первые подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился сегодня, 26 мая, с главами парламентских фракций и групп. Говорили - не только о работе Верховной Рады.

 

РБК-Украина рассказывает, что известно о встречах, которые длились весь день.

 

По словам нардепа Алексея Гончаренко, список парламентариев, с которыми встречался президент был таким:

 

- Олег Кулинич, группа «Довира»;

- Юрий Бойко, группа «Платформа за жизнь и мир»;

- Антонина Славицкая, группа «Восстановление Украины»;

- Игорь Палица, группа «За майбутне»;

- Юлия Тимошенко, фракция «Батькивщина»;

- Дмитрий Разумков, межфракционное объединение «Разумная политика»;

- Александра Устинова, фракция «Голос»;

- Петр Порошенко, фракция «Евросолидарность»

 

«Такой формат встреч - это впервые за 7 лет президентства Зеленского», - добавил Гончаренко.

 

Как узнали журналисты от источников, президент Украины встречался с каждым главой фракции и группы отдельно. Разговоры шли примерно с 12 часов дня до почти 18 часов вечера.

 

На встречах поднимались разные темы, не только то, что касается парламентской работы. Но в подробности собеседники журналистов не вдаются.

 

Накануне источники отмечали, что одной из ключевых тем встреч должно было быть голосование за важные законопроекты, в частности по евроинтеграции.

 

Глава фракции «Евросолидарность» Петр Порошенко (с которым, по данным журналистов, Зеленский встречался последним) сделал заявление в Facebook. По его словам, разговор с президентом происходил с глазу на глаз.

 

«В условиях когда Украина ведет войну за выживание диалог с парламентом и восстановление его субъектности является важным. Слишком много вызовов, которые возможно преодолеть только совместно. Договорились, что такие встречи будут происходить регулярно, а диалог станет постоянным», - отметил Порошенко.

