Российский миллиардер сбежал из РФ через Беларусь 3 26.05.2026, 22:28

Александр Галицкий

Фото: РИА Новости

После того, как суд конфисковал его имущество.

Инвестор Александр Галицкий уехал из России вскоре после того, как суд постановил изъять его имущество на восемь миллиардов рублей. Представитель прокуратуры сообщил об этом в Мосгорсуде, когда там рассматривали апелляцию бизнесмена, сообщает TACC.

Галицкий использовал паспорт Нидерландов, чтобы выехать из России в Беларусь, рассказал прокурор. По его словам, это произошло через два дня после решения суда.

Тверской суд Москвы объявил Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» 23 марта. Инвестора обвинили в поддержке Вооруженных сил Украины.

Галицкий говорил, что его фонд никогда не инвестировал в производство оружия, и предлагал заключить мировое соглашение, но Генпрокуратура на это не согласилась.

В доход государства изъяли имущество Галицкого и связанных с ним лиц. Среди прочего в рамках дела фактически национализировали платформу по продаже автомобилей Carprice. Ее передали «Ростеху».

Мосгорсуд 26 мая оставил без изменений решение Тверского суда.

