26 мая 2026, вторник, 23:11
Что на самом деле загнало Путина в тупик и когда

  26.05.2026, 22:15
Выйти из него он не в состоянии.

Российский диктатор загнан в тупик уже не первый год. В таком положении он оказался с сентября 2022 года. Об этом в интервью «24 Каналу» отметил историк, председатель Украинского института национальной памяти, военный Александр Алферов, добавив, что это произошло в момент, когда глава Кремля объявил в России частичную мобилизацию, а впоследствии враг начал обстреливать в Украине гражданскую инфраструктуру.

Путин в ловушке: в чем кроется наибольшая опасность?

Атакуя гражданские объекты, как подчеркнул историк, диктаторы начинают воевать против народа. Этим Путин повторяет судьбу многих других тиранов.

- Сейчас он из тупика выйти не сможет. Мне жаль, что Пригожин не добил эту систему, весь мир этот момент прозевал. Путин загнан, он бункерный, он тройной. Самое опасное в этой ситуации то, что он старый человек, который единолично решает, что будет делать. Предохранителей уже нет, – объяснил Алферов.

Председатель Украинского института нацпамяти заметил на том, что общее между диктаторами из разных уголков мира, которые были загнаны в тупик, есть помпезность, которая идет рядом с большими трагедиями. Говорится о помпезности подачи истории, трактовок определенных событий, возвеличивание, попытка напоследок создать синергию вроде бы неожиданных союзников.

- Например, сегодняшняя русская православная церковь является абсолютной подножкой для Путина. Это попытка объединить сакральное с гражданским. Общим является также абсолютное закрывание от внешнего мира. Путин не хочет знать, что там происходит, – убежден историк.

Он добавил, что это присуще для азиатских тираний. Там диктаторы считают себя небожителями, где государство – это идол, правитель – священное существо, а все остальные – рабы.

Историк считает, что российский диктатор допустил много ошибок, но главная в том, что он не увидел рядом с собой оружие, не сделал то, чем бы завершил эту войну.

- Сам Путин – это и есть огромная ошибка. Он родился в системе ошибки, он внук ленинских поваров. Это человек системы. Так, сначала он лишь подносил Собчаку, а потом открывал дверь с ноги. Человек лицемерный, создан для того, чтобы жить у власти. Когда он начал говорить о "мочить в сортирах", я понял что он низкий по моральным качествам, – подытожил Алферов.

