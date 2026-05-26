26 мая 2026, вторник, 21:44
  • 26.05.2026, 21:32
Сибига отправляется на Кипр на неформальное заседание глав МИД стран ЕС
Андрей Сибига

Одной из тем станет вступление Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 мая посетит Кипр, где примет участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Как отмечается, центральными темами участия главы МИД Украины станут усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс на пути к вступлению Украины в ЕС и открытие переговорных кластеров, санкционное давление на РФ, обеспечение оборонных потребностей Украины.

На полях заседания глава внешнеполитического ведомства Украины проведет ряд двусторонних встреч с европейскими коллегами.

