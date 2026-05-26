Трамп рассказал, как прошел его медосмотр 26.05.2026, 21:24

Фото: Getty Images

Он заявил, что врачи подтвердили его отличное состояние здоровья.

Президент США Дональд Трамп во вторник прошел медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и заявил, что врачи подтвердили его отличное состояние здоровья.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Это обследование стало четвертым для Трампа со времени его второго президентского срока. В следующем месяце американскому президенту исполняется 80 лет.

«Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу!», – написал он.

Белый дом заранее предоставил мало подробностей о предстоящем медосмотре, и сам Трамп также не рассказал ни о каких обследованиях или анализах, которые он прошел.

