Трамп рассказал, как прошел его медосмотр
- 26.05.2026, 21:24
Он заявил, что врачи подтвердили его отличное состояние здоровья.
Президент США Дональд Трамп во вторник прошел медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и заявил, что врачи подтвердили его отличное состояние здоровья.
Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.
Это обследование стало четвертым для Трампа со времени его второго президентского срока. В следующем месяце американскому президенту исполняется 80 лет.
«Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу!», – написал он.
Белый дом заранее предоставил мало подробностей о предстоящем медосмотре, и сам Трамп также не рассказал ни о каких обследованиях или анализах, которые он прошел.