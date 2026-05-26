Белорусы о россиянах: Потом они удивляются, почему их дикарями называют
- 26.05.2026, 14:27
- 1,468
Поведение гостьи из соседней страны шокировало соцсети.
Россиянка в Бресте лазила по фонарным столбам и показывала на них акробатические трюки. Фото она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Но настоящую дискуссию снимки вызвали в Threads, где об упражнениях гостьи из соседней страны написал пользователь под ником silv04ka.
«23 года, ума нет, - пишет она. - Россияне, вы в гостях, ну ведите вы себя нормально».
Пост за сутки собрал 700 комментариев, абсолютное большинство из которых – осуждающие. Сайт Charter97.org приводит несколько самых популярных:
— Впервые фонарный столб увидела, наверное.
— И около университета. А потом ноют, что их не хотят видеть в Беларуси.
— Эволюция, скоро по деревьям лазить начнут, через пару тысяч лет людьми станут.
— Это буквально выглядит по-обезьяньи, а потом они удивляются, почему их дикарями называют.
— Место выбрала конечно... ГРГУ имени Янки Купалы. Одна из достопримечательностей Гродно. Именно из-за стен увитых плющем.
— Я в этом здании училась пять лет. Такого еще не наблюдала. Приезжие люди, вы же не обезьяны вроде как, можете вести себя адекватно.
— Россияне и «ведите себя нормально» это антонимы.
— Она только с дерева слезла. Адаптируется примат.
— Они вообще-то привыкли и фекалии в окно выливать и людей насиловать и расчленять, так что скажите спасибо, что еще не во всей красе у вас в гостях себя проявляют.
— Это же варвары, чего от них можно ожидать?
— Читаешь тредс и реально видно, что их никто в СНГ не хочет видеть у себя. Реально наверное нет такой нации сейчас в мире, которую так не любят и не хотят с ними иметь дело. В СНГ не хотят видеть, а что говорить про остальной мир?
— А потом они тут сидят и возмущаются: а почему же мы их недолюбливаем? Действительно, почему же?
— Господи, это какой-то… Обезьяна сбежала из зоопарка.
— Тут и понимать надо и чего не нужно, это за гранью нормального разума.
— Ездили на выходные в Гродно с подругой, тоже столкнулись с поведением гостей страны. Никогда не были русофобами, но прямо подгорало от их поведения.