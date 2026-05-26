Белорусы о россиянах: Потом они удивляются, почему их дикарями называют 26.05.2026, 14:27

Поведение гостьи из соседней страны шокировало соцсети.

Россиянка в Бресте лазила по фонарным столбам и показывала на них акробатические трюки. Фото она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Но настоящую дискуссию снимки вызвали в Threads, где об упражнениях гостьи из соседней страны написал пользователь под ником silv04ka.

«23 года, ума нет, - пишет она. - Россияне, вы в гостях, ну ведите вы себя нормально».

Пост за сутки собрал 700 комментариев, абсолютное большинство из которых – осуждающие. Сайт Charter97.org приводит несколько самых популярных:

— Впервые фонарный столб увидела, наверное.

— И около университета. А потом ноют, что их не хотят видеть в Беларуси.

— Эволюция, скоро по деревьям лазить начнут, через пару тысяч лет людьми станут.

— Это буквально выглядит по-обезьяньи, а потом они удивляются, почему их дикарями называют.

— Место выбрала конечно... ГРГУ имени Янки Купалы. Одна из достопримечательностей Гродно. Именно из-за стен увитых плющем.

— Я в этом здании училась пять лет. Такого еще не наблюдала. Приезжие люди, вы же не обезьяны вроде как, можете вести себя адекватно.

— Россияне и «ведите себя нормально» это антонимы.

— Она только с дерева слезла. Адаптируется примат.

— Они вообще-то привыкли и фекалии в окно выливать и людей насиловать и расчленять, так что скажите спасибо, что еще не во всей красе у вас в гостях себя проявляют.

— Это же варвары, чего от них можно ожидать?

— Читаешь тредс и реально видно, что их никто в СНГ не хочет видеть у себя. Реально наверное нет такой нации сейчас в мире, которую так не любят и не хотят с ними иметь дело. В СНГ не хотят видеть, а что говорить про остальной мир?

— А потом они тут сидят и возмущаются: а почему же мы их недолюбливаем? Действительно, почему же?

— Господи, это какой-то… Обезьяна сбежала из зоопарка.

— Тут и понимать надо и чего не нужно, это за гранью нормального разума.

— Ездили на выходные в Гродно с подругой, тоже столкнулись с поведением гостей страны. Никогда не были русофобами, но прямо подгорало от их поведения.

