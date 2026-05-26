закрыть
26 мая 2026, вторник, 14:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

И кто теперь собаками намыливается?

  • Татьяна Рыбакова
  • 26.05.2026, 14:27
И кто теперь собаками намыливается?

Российских граждан ждут нелегкие времена.

Времена бодрых реляций проходит. С одной стороны, действительность стала слишком сильно расходиться с нарисованными цифрами: граждане РФ, приходя в магазин или получая платежные квитанции, все меньше верят в то, что живут лучше день ото дня. С другой стороны, власть явно охладела к сложившемуся в 2023 году новому консенсусу с обществом, заключавшемся в лозунге: «Мы воюем — вы богатеете».

Россиян ждут нелегкие времена – об этом говорят уже не только независимые экономисты, но и Минэкономразвития. В его уточненном макропрогнозе на 2026–2029 годы даже в базовом сценарии предполагается замедление роста доходов до степени неразличимости и рост безработицы. Еще одна интересная особенность документа — в нем есть только базовый сценарий экономического развития и пессимистичный, аккуратно названный, впрочем, консервативным.

Оптимистический сценарий отсутствует — и это само по себе знаменательно.

Ничего не растет

Итак, минорные нотки присутствуют уже в уточненном прогнозе на текущий год. Согласно Минэкономразвития, даже подорожавшая нефть не сможет взбодрить экономику: рост ВВП по итогам года ожидается на 0,4% в базовом варианте и сокращение на 0,5% в «консервативном». Сценарии, судя по документу, зависят почти исключительно от внешних факторов — прежде всего, от цен на нефть. В базовом сценарии цена нефти Brent составит 81 доллар за баррель, в «консервативном» — 72 доллара. Конечно, цена российской нефти, как правило, ниже из-за качества и дисконта на подсанкционные поставки, но стоит отметить, что совсем недавно 60 долларов казались достаточным для сбалансированного бюджета и бодрого роста, а теперь, как видим, не помогут и 80. Ведомственный доклад говорит, что уже с 2027 года нефть, скорее всего, будет дешеветь — на 2029 год прогнозируется 59 долларов за баррель.

Неизвестным науке способом рост экономики возобновится с 2027 года (на 0,7%) и ускорится к 2029 году (до 1,9%).

Курс будет ослабевать: до 87,4 рублей за доллар в среднем за 2027 год и 96 рублей за доллар в среднем за 2029 год. Это в благоприятном случае. Каким может быть курс в случае менее благоприятном, Минэкономразвития благоразумно умолчало.

С доходами населения все будет печально. Даже в базовом варианте они вырастут к концу года лишь на 0,8%. Норма сбережений населения снизится с 16,6% до 14,3%, значит, граждане уже начали проедать накопленный за время «военного кейнсианства» 2023-2024 годы капиталец. Официальная низкая безработица уже в этом году вырастет с 2,2% до 2,4%. Это, конечно, все еще очень далеко от считающегося нормой 4-5%, но в России массовые увольнения заменяются невыплатой зарплаты и отправкой в неоплачиваемые отпуска или сокращением рабочего времени с соответствующим сокращением заработка. В общем, почти как в советское время: «Вы делаете вид, что платите нам зарплату — мы делаем вид, что работаем».

С 2027 года даже в «консервативном» сценарии обещают некоторое улучшение, но, честно говоря, рассматривать эти прогнозы бессмысленно: Минэкономразвития не знает ни как упадут цены на нефть, ни насколько будут жесткими санкции, ни сколько экспортных мощностей выбьют украинские дроны. И уж тем более — сколько еще денег будет закопано в украинские черноземы. А вот в чем не приходится сомневаться — так это в том, что коммунальные тарифы будут расти рекордными темпами, внося весомый вклад в обеднение населения. Судите сами.

Собаками мыться будете

Тарифы на газ вырастут в 2027 году на 9,1%, в 2028 и в 2029 годах — по 7%. По формуле сложного процента общий рост тарифов на газ в следующие следующие три года составит почти 25%.

Тарифы на электроэнергию в 2027 году вырастут на 8,6%, в 2028 году — на 9,1%, в 2029 году — на 5%. Общий рост за три года — 24,4%.

Тарифы ЖКУ в 2027 году вырастут на 8,7%, в 2028 — на 7,1%, в 2029 — на 6,1%. То есть, рост за три года — более 23,5%.

Прибавьте сюда еще запланированное с 1 октября повышение тарифов в среднем на 10% — в целом за коммунальные услуги придется платить на треть больше. Помните, как три года назад пропагандисты рассказывали, что в Европе из-за роста тарифов народ мерзнет и моется собаками? Ну и кто теперь собаками будет намыливаться?

Капиталы будут продолжать проедаться: норма сбережений опустится до 11,4% к 2029 году. Для розничной торговли и сферы услуг хорощих времен не предвидиться: даже в базовом, а если откровенно — оптимистическом — прогнозе прирост суммарного оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в 2026 году ожидается на уровне 1,2%, в 2027 — 2,4% и аж 3,1% в 2029 году. Для сравнения: в прошлом году, когда экономика уже показывала признаки охлаждения, а население активно складывало деньги на депозиты, он показывал рост на 4%.

Вообще, судя по цифрам прогноза, основным шоком будет именно резкость торможения. А история учит, что именно это вызывает наибольшее социальное напряжение: лягушку проще варить на медленном огне.

Но, судя по всему, власти решили снова пересмотреть договор с обществом. Если довоенный договор «Вы молчите — мы даем вам богатеть» сменился в 2023 году на «Мы воюем — вы богатеете», а для части общества на «Хотите богатеть — воюйте», то теперь речи о росте благосостояния больше нет. Так что уже в этом году новый договор будет звучать примерно так: «Воюйте, платите, терпите, молчите».

Как думаете, стерпится?

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина