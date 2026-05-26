И кто теперь собаками намыливается? Татьяна Рыбакова

26.05.2026, 14:27

Российских граждан ждут нелегкие времена.

Времена бодрых реляций проходит. С одной стороны, действительность стала слишком сильно расходиться с нарисованными цифрами: граждане РФ, приходя в магазин или получая платежные квитанции, все меньше верят в то, что живут лучше день ото дня. С другой стороны, власть явно охладела к сложившемуся в 2023 году новому консенсусу с обществом, заключавшемся в лозунге: «Мы воюем — вы богатеете».

Россиян ждут нелегкие времена – об этом говорят уже не только независимые экономисты, но и Минэкономразвития. В его уточненном макропрогнозе на 2026–2029 годы даже в базовом сценарии предполагается замедление роста доходов до степени неразличимости и рост безработицы. Еще одна интересная особенность документа — в нем есть только базовый сценарий экономического развития и пессимистичный, аккуратно названный, впрочем, консервативным.

Оптимистический сценарий отсутствует — и это само по себе знаменательно.

Ничего не растет

Итак, минорные нотки присутствуют уже в уточненном прогнозе на текущий год. Согласно Минэкономразвития, даже подорожавшая нефть не сможет взбодрить экономику: рост ВВП по итогам года ожидается на 0,4% в базовом варианте и сокращение на 0,5% в «консервативном». Сценарии, судя по документу, зависят почти исключительно от внешних факторов — прежде всего, от цен на нефть. В базовом сценарии цена нефти Brent составит 81 доллар за баррель, в «консервативном» — 72 доллара. Конечно, цена российской нефти, как правило, ниже из-за качества и дисконта на подсанкционные поставки, но стоит отметить, что совсем недавно 60 долларов казались достаточным для сбалансированного бюджета и бодрого роста, а теперь, как видим, не помогут и 80. Ведомственный доклад говорит, что уже с 2027 года нефть, скорее всего, будет дешеветь — на 2029 год прогнозируется 59 долларов за баррель.

Неизвестным науке способом рост экономики возобновится с 2027 года (на 0,7%) и ускорится к 2029 году (до 1,9%).

Курс будет ослабевать: до 87,4 рублей за доллар в среднем за 2027 год и 96 рублей за доллар в среднем за 2029 год. Это в благоприятном случае. Каким может быть курс в случае менее благоприятном, Минэкономразвития благоразумно умолчало.

С доходами населения все будет печально. Даже в базовом варианте они вырастут к концу года лишь на 0,8%. Норма сбережений населения снизится с 16,6% до 14,3%, значит, граждане уже начали проедать накопленный за время «военного кейнсианства» 2023-2024 годы капиталец. Официальная низкая безработица уже в этом году вырастет с 2,2% до 2,4%. Это, конечно, все еще очень далеко от считающегося нормой 4-5%, но в России массовые увольнения заменяются невыплатой зарплаты и отправкой в неоплачиваемые отпуска или сокращением рабочего времени с соответствующим сокращением заработка. В общем, почти как в советское время: «Вы делаете вид, что платите нам зарплату — мы делаем вид, что работаем».

С 2027 года даже в «консервативном» сценарии обещают некоторое улучшение, но, честно говоря, рассматривать эти прогнозы бессмысленно: Минэкономразвития не знает ни как упадут цены на нефть, ни насколько будут жесткими санкции, ни сколько экспортных мощностей выбьют украинские дроны. И уж тем более — сколько еще денег будет закопано в украинские черноземы. А вот в чем не приходится сомневаться — так это в том, что коммунальные тарифы будут расти рекордными темпами, внося весомый вклад в обеднение населения. Судите сами.

Собаками мыться будете

Тарифы на газ вырастут в 2027 году на 9,1%, в 2028 и в 2029 годах — по 7%. По формуле сложного процента общий рост тарифов на газ в следующие следующие три года составит почти 25%.

Тарифы на электроэнергию в 2027 году вырастут на 8,6%, в 2028 году — на 9,1%, в 2029 году — на 5%. Общий рост за три года — 24,4%.

Тарифы ЖКУ в 2027 году вырастут на 8,7%, в 2028 — на 7,1%, в 2029 — на 6,1%. То есть, рост за три года — более 23,5%.

Прибавьте сюда еще запланированное с 1 октября повышение тарифов в среднем на 10% — в целом за коммунальные услуги придется платить на треть больше. Помните, как три года назад пропагандисты рассказывали, что в Европе из-за роста тарифов народ мерзнет и моется собаками? Ну и кто теперь собаками будет намыливаться?

Капиталы будут продолжать проедаться: норма сбережений опустится до 11,4% к 2029 году. Для розничной торговли и сферы услуг хорощих времен не предвидиться: даже в базовом, а если откровенно — оптимистическом — прогнозе прирост суммарного оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в 2026 году ожидается на уровне 1,2%, в 2027 — 2,4% и аж 3,1% в 2029 году. Для сравнения: в прошлом году, когда экономика уже показывала признаки охлаждения, а население активно складывало деньги на депозиты, он показывал рост на 4%.

Вообще, судя по цифрам прогноза, основным шоком будет именно резкость торможения. А история учит, что именно это вызывает наибольшее социальное напряжение: лягушку проще варить на медленном огне.

Но, судя по всему, власти решили снова пересмотреть договор с обществом. Если довоенный договор «Вы молчите — мы даем вам богатеть» сменился в 2023 году на «Мы воюем — вы богатеете», а для части общества на «Хотите богатеть — воюйте», то теперь речи о росте благосостояния больше нет. Так что уже в этом году новый договор будет звучать примерно так: «Воюйте, платите, терпите, молчите».

Как думаете, стерпится?

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

