Зеленский встретился с Тихановской в Киеве
- 26.05.2026, 14:35
Президент Украины выразил поддержку народу Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский встретились со Светланой Тихановской в Киеве во время Международного саммита городов и регионов.
Перечисляя гостей форума, Зеленский во время своей речи отметил, что Беларусь участвует в таком формате впервые.
Тихановская выступила с речью сразу после президента Украины. Ее представили как «главу объединенного переходного кабинета».
Позже состоялась встреча Тихановской и Зеленского за закрытыми дверями.
«Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия сейчас пытается еще сильнее втянуть Беларусь в эту войну против Украины. Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов свободной Украины и знаем, что наступит день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения, основанные на реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы.
Сегодня именно об этом мы говорили со Светлана Тихановская и ее командой, которая находится с визитом в Киеве. Украина никогда не была угрозой для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые сейчас вместе с Украиной, когда решается судьба не только нашей независимости, но и независимости каждого народа, граничащего с Россией», — заявил Зеленский.