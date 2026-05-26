Зеленский встретился с Тихановской в Киеве 26.05.2026, 14:35

Светлана Тихановская и Владимир Зеленский

Фото: Наша Нива

Президент Украины выразил поддержку народу Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский встретились со Светланой Тихановской в Киеве во время Международного саммита городов и регионов.

Перечисляя гостей форума, Зеленский во время своей речи отметил, что Беларусь участвует в таком формате впервые.

Тихановская выступила с речью сразу после президента Украины. Ее представили как «главу объединенного переходного кабинета».

Позже состоялась встреча Тихановской и Зеленского за закрытыми дверями.

«Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия сейчас пытается еще сильнее втянуть Беларусь в эту войну против Украины. Мы ценим каждое проявление поддержки со стороны белорусов свободной Украины и знаем, что наступит день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения, основанные на реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы.

Сегодня именно об этом мы говорили со Светлана Тихановская и ее командой, которая находится с визитом в Киеве. Украина никогда не была угрозой для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые сейчас вместе с Украиной, когда решается судьба не только нашей независимости, но и независимости каждого народа, граничащего с Россией», — заявил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com