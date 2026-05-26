Несколько выводов из скандала в минском театре 6 26.05.2026, 11:37

В том числе и позитивный.

История с шумными школьниками в Драматическом театре белорусской армии наверняка получит продолжение, если этого уже не случилось. Можно догадаться, каким оно будет в условиях сегодняшней Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Достаточно вспомнить, что случилось с подростками в Могилеве, показавшими в прошлом году неприличный жест салюту в честь 9 мая.

Но в любом случае, что бы не придумали пропагандисты и чиновники от образования, повод задуматься и сделать выводы уже есть.

Дети, если им действительно интересно и увлекательно увиденное в театре, ведут себя иначе. Даже если их и привели туда по разнарядке.

Конечно, в каждом классе есть свои нарушители спокойствия. Но им не дали бы разгуляться свои же одноклассники, если бы, повторимся, было интересно. А это значит, что вопросов здесь куда больше ко взрослым, чем к детям.

Эти школьники не появились из неоткуда. Это те же дети, как и сотни тысяч других, которых в последние годы без конца наряжают в гимнастерки и пилотки, мажут сажей лица и учат маршировать.

Те самые дети, которых возят в сталинский диснейленд и Хатынь, в милицейские участки и воинские части. Чью психику по велению свыше не щадят картинками ужасов войны, к которой ни они, ни их родители не имеют никакого отношения.

Из позитивного — история в театре может говорить о том, что отдача от усилий пропаганды, военруков и готовых на все ради работы учителей близка к нулю. Не исключено, что реакция детей в минском театре — банальное отторжение изрядно надоевшей темы.

И еще один важный момент. Даже самый невоспитанный ребенок отлично распознает фальшь и неискренность взрослых. И того, и другого в том, что делают с сегодняшними детьми в Беларуси, хватает с лихвой.

Поднявшая скандальную тему театралка в порыве эмоций предложила отправить детей в зоопарк или цирк. Как минимум, с цирком она промахнулась, учитывая то, во что превращена у нас память о той страшной войне.

И что особенно символично, даже в этом спектакле актрис нарядили и загримировали скорее под клоунов, чем под героинь той далекой войны.

