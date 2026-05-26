26 мая 2026, вторник, 13:01
Опубликовано шокирующее видео из «Дукорскага маентка»

  • 26.05.2026, 12:14
Он находится недалеко от Минска.

Посетительница «Дукорскага маёнтка» опубликовала видео с ужасающими кадрами животных.

На видео видно хромающего и обессиленного оленя, яка с большой раной на боку, а также неподстриженных овец, у которых шерсть сбилась в сильные колтуны.

— Мы первый раз в Дукоре. Это Беларусь. Недалеко от Минска. Ехали на экскурсию в музей и даже не думали, что тут есть зоосад.

Я не знаю, что делать в таком случае, жалобу на «Обращение.бел» мы написали, но, наверное, нужно, чтобы как можно больше людей пожаловались. Возможно, это как-то решит вопрос с ужасным содержанием зоосада, — написала Татьяна Дубровская в описании к видео.

Музейный комплекс «Дукорский маёнтак» в агрогородке Дукора работает уже больше десяти лет. По сути, это популярный этнографический музей под открытым небом. Сюда едут посмотреть на знаменитый «перевернутый дом», прикоснуться к шляхетской культуре и заодно прогуляться по местному зоосаду.

