26 мая 2026, вторник, 13:01
К Лукашенко приехал Додон

2
  • 26.05.2026, 12:44
Игорь Додон
фото: REUTERS

Диктатор принял пророссийского экс-президента Молдовы.

Лукашенко сегодня в Минске встретился с пророссийским экс-президентом Молдовы, лидером Партии социалистов Игорем Додоном.

Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, в ходе встречи Лукашенко поинтересовался «вопросом сохранения суверенитета Молдовы».

Сейчас официальный Кишинёв придерживается курса на евроинтеграцию и недавно прекратил участие в уставных органах СНГ. Партия социалистов, которую возглавляет Додон, находится в оппозиции после поражения на парламентских выборах 2025 года. Тогда более половины голосов получила партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Майю Санду.

Сама Санду одерживала победу на президентских выборах дважды — в 2020 и 2024 годах.

Обращаясь к Додону, Лукашенко подчеркнул «важность сохранения связей и призвал Молдову не разрывать отношения».

