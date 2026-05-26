К Лукашенко приехал Додон

К Лукашенко приехал Додон2
- 26.05.2026, 12:44
Диктатор принял пророссийского экс-президента Молдовы.
Лукашенко сегодня в Минске встретился с пророссийским экс-президентом Молдовы, лидером Партии социалистов Игорем Додоном.
Как сообщает пресс-служба белорусского диктатора, в ходе встречи Лукашенко поинтересовался «вопросом сохранения суверенитета Молдовы».
Сейчас официальный Кишинёв придерживается курса на евроинтеграцию и недавно прекратил участие в уставных органах СНГ. Партия социалистов, которую возглавляет Додон, находится в оппозиции после поражения на парламентских выборах 2025 года. Тогда более половины голосов получила партия «Действие и солидарность», поддерживающая президента Майю Санду.
Сама Санду одерживала победу на президентских выборах дважды — в 2020 и 2024 годах.
Обращаясь к Додону, Лукашенко подчеркнул «важность сохранения связей и призвал Молдову не разрывать отношения».