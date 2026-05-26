26 мая 2026, вторник, 13:13
В Гомеле байкер катапультировался с мотоцикла

  • 26.05.2026, 12:57
Видеофакт.

В Гомеле в воскресенье, 24 мая, на проспекте Ленина произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста. Кадры аварии опубликовала Госавтоинспекция.

По данным ГАИ, 31-летний водитель мотоцикла Honda ехал со стороны улицы Карповича, однако выбрал небезопасную скорость и не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспорта.

Когда на перекрёстке загорелся запрещающий сигнал светофора, мужчина начал резко тормозить. В этот момент мотоцикл потерял устойчивость: байк продолжил движение отдельно, а сам водитель вылетел из седла и несколько раз перевернулся, проскользив по асфальту через перекрёсток.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на жёсткие кадры происшествия, серьёзных травм он избежал. После осмотра медики отпустили мужчину домой для амбулаторного лечения, сообщает Гомельская правда.

