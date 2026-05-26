Вокруг Одессы строят круговую оборону 26.05.2026, 13:47

2,234

Украинские военные объяснили цель.

Вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты от врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» сообщило, что вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты. Речь идет о превентивных мерах на случай любого развития событий.

Что именно строят

По всему периметру города продолжаются масштабные инженерные работы. В частности возводят:

противотанковые рвы длиной в несколько километров;

блиндажи;

заграждения из колючей проволоки;

«зубы дракона» - бетонные блоки, препятствующие движению техники.

В Одесской военной администрации отмечают: это не реакция на конкретную угрозу, а заблаговременная подготовка. Цель - иметь готовую линию защиты до того, как она может понадобиться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com