26 мая 2026, вторник, 14:50
Вокруг Одессы строят круговую оборону

  26.05.2026, 13:47
  • 2,234
Украинские военные объяснили цель.

Вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты от врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» сообщило, что вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты. Речь идет о превентивных мерах на случай любого развития событий.

Что именно строят

По всему периметру города продолжаются масштабные инженерные работы. В частности возводят:

противотанковые рвы длиной в несколько километров;

блиндажи;

заграждения из колючей проволоки;

«зубы дракона» - бетонные блоки, препятствующие движению техники.

В Одесской военной администрации отмечают: это не реакция на конкретную угрозу, а заблаговременная подготовка. Цель - иметь готовую линию защиты до того, как она может понадобиться.

