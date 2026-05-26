Вокруг Одессы строят круговую оборону
- 26.05.2026, 13:47
Вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты от врага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».
Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» сообщило, что вокруг Одессы возводят полноценную систему защиты. Речь идет о превентивных мерах на случай любого развития событий.
Что именно строят
По всему периметру города продолжаются масштабные инженерные работы. В частности возводят:
противотанковые рвы длиной в несколько километров;
блиндажи;
заграждения из колючей проволоки;
«зубы дракона» - бетонные блоки, препятствующие движению техники.
В Одесской военной администрации отмечают: это не реакция на конкретную угрозу, а заблаговременная подготовка. Цель - иметь готовую линию защиты до того, как она может понадобиться.