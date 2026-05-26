У Лукашенко нашли тайный аккаунт в Instagram 1 26.05.2026, 13:55

Дмитрий Лукашенко

Речь идет о среднем сыне диктатора.

Дмитрий Лукашенко, средний сын Александра Лукашенко, имеет тайный инстаграм-аккаунт, выяснило «Бюро». Расследователи изучили подписки его профиля и узнали, чем он интересуется в сети.

Профиль был зарегистрирован в сентябре 2021 года в Беларуси под именем Дмитрий.

У профиля оформлены взаимные подписки с членами семьи Дмитрия Лукашенко: дочерьми Анастасией, Дарьей и Александрой. А также с супругой Анной Лукашенко — у нее в Instagram есть сразу два аккаунта: официальный под творческим псевдонимом Анна Селук и личный под девичьей фамилией — Анна Горовикова.

Еще одно наблюдение — обширный список взаимных хоккейных контактов именно из окружения Дмитрия Лукашенко. Например, аккаунт хоккейного клуба «Щит», за который и играет Дмитрий Лукашенко. В фолловерах профиля расследователи также обнаружили Максима Шиманского, главного тренера «Щита», и Никиту Ярошинского, нападающего «Щита».

Взаимные подписки у аккаунта оформлены также с топ-менеджерами «Президентского спортивного клуба» (ПСК), который с 2005 года контролирует Дмитрий Лукашенко, — Иваном Смольским, заместителем Дмитрия Лукашенко, и Павлом Егоровым, помощником Дмитрия Лукашенко.

Среди фолловеров Дмитрия Лукашенко — главный тренер команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков, бизнес-профиль Клуба тенниса, которым владеет ПСК, и Юрий Шахуро. Благодаря «Киберпартизанам» расследователи выяснили, что он был военнослужащим в/ч 01549 — службы безопасности Лукашенко. Шахуро несколько раз сопровождал жену Дмитрия Лукашенко Анну в заграничных поездках, из чего можно сделать вывод, что он может быть личным охранником семьи Дмитрия Лукашенко.

Кроме того, Дмитрий Лукашенко следит за аккаунтами а-ля астрологические советы для Овна. Средний сын Лукашенко родился 23 марта, и по знаку зодиака он как раз Овен.

В первую очередь он интересуется спортивным контентом в сети. Подписан на профили Министерства спорта Беларуси, чемпионата Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд, Беларусской федерации биатлона, хоккейной команды Лукашенко-старшего, СДЮШОР имени Руслана Салея, КХЛ, объединенной хоккейной лиги и собственного проекта — ПСК.

В сети Дмитрий Лукашенко не только работает, но и отдыхает. Он следит за аккаунтами со смешными видео, обзорами товаров с маркетплейсов, лучшими моментами кинолент и новостями о жизни звезд шоу-бизнеса.

Отдельная категория его интересов — это цифровая психология. Например, он подписан на паблик «Познай себя» — там предлагают увидеть себя с другой стороны и открыть тайны психологии. Также Дмитрий Лукашенко следит за профилем Дэниела Флэша, который продвигает свой уникальный метод психосоматической терапии.

Дмитрий Лукашенко работает со своими финансовыми потоками и занимается денежными аффирмациями. В «Инстаграме» он подписан на Сергея Адамовича, который сам себя называет «архитектором кода души» — учит разбирать свой личный код дохода и пошаговой системе финансовой свободы.

Кроме того, средний сын Лукашенко следит за аккаунтом блогерки Саши Белэйр. Она авторка курса по денежным медитациям с говорящим названием Ab. money, который, по ее мнению, помогает привлекать деньги в свою жизнь в легкости и гармонии. Правда, в сети она прославилась скорее тем, что ее муж Сергей Косенко бросил их младенца в сугроб.

Также Дмитрий Лукашенко следит и за новостями в Беларуси. Он подписан на официальные аккаунты таких государственных СМИ и пабликов, как БелТА, «Пул первого», «Волковыск Life» и ONT music.

Но, как выяснило «Бюро», Дмитрий Лукашенко подписан на инстаграм-аккаунт @belarusnovosti2, который признан «экстремистской информационной продукцией». По беларусскому законодательству, за «содействие экстремизму» (подписку) Дмитрию Лукашенко полагается как минимум административное взыскание.

Между тем простых белорусов повсеместно преследуют за подписки, лайки и репосты, обязывают платить штрафы или отбывать наказание за решеткой.

