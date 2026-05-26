Путин оказался финно-угром?1
- 26.05.2026, 14:44
Z-пропагандисты иронизируют над происхождением главы Кремля.
Российские пропагандисты и Z-каналы активно обсуждают публикации о происхождении Путина после сообщения агентства ТАСС о найденной записи о крещении его деда. Речь идет о метрической книге за 1879 год из села Дудино Тверской губернии, где зафиксировано крещение Спиридона Ивановича Путина. По данным исследователей, предки российского президента могут быть связаны с тверскими карелами — финно-угорским народом.
Эта информация вызвала ироничную реакцию в провоенных кругах. Z-комментатор и военкор Игорь Димитриев отметил, что Путин регулярно рассуждает о «братских народах» и использует эту риторику как обоснование претензий к Украине, хотя, согласно исследованиям, его происхождение связано с народами, которых в русской исторической традиции относили к «чуди», пишет «Диалог».
Один из российских Telegram-каналов со ссылкой на исследователя Александра Саксу утверждает, что Путин происходит из среды тверских карел, а его внешность якобы имеет характерные черты, типичные для представителей этого этноса. При этом уточняется, что термином «чудь» славяне исторически обозначали различные северные финно-угорские народы, включая карелов, ижору, водь и вепсов.
Сама по себе этническая принадлежность не несет никакой негативной оценки, однако подобные версии ставят под сомнение кремлевскую концепцию «единого русского народа», которой Москва оправдывает давление на соседние государства и войну против Украины.
Журналист Денис Казанский, комментируя ситуацию, резко раскритиковал такую риторику, отметив, что вопрос происхождения не имеет значения, но не может служить основанием для навязывания другим народам политических претензий и идеологических конструкций.