26 мая 2026, вторник, 16:33
Белоруска помогла итальянцам найти мальчика, который гостил у них 28 лет назад

  • 26.05.2026, 15:23
Удивительная история.

Гомельчанин Юрий Юрченко в конце 1990-х в возрасте девяти лет находился в Италии по программе помощи детям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, — написала она. — В мае 2026 года стало известно, что его пытается найти семья, у которой он был в гостях. Пост об этом разместила в Threads пользовательница под ником wagoddes, заметил сайт Charter97.org.

«Сильвана Мартиз из города Тонара (Сардиния, Италия) разыскивает Юрия Юрченко. В конце 90-х (около 28 лет назад) мальчик Юра в возрасте 9 лет гостил в Италии. Сейчас итальянцы очень хотят узнать, как сложилась его жизнь, и возобновить общение.

Если вам знаком этот человек напишите в комментариях или в личные сообщения. Сильвана ждет весточки спустя почти 30 лет!»

Через шесть часов на пост откликнулась жена Юрия. Она пояснила, что он не ведет соцсети, но с его согласия опубликовала фото 28-летней давности и современные.

«С Сильваной связались, общаемся, — написала она. - Мальчику Юре скоро будет 40, а Сильвана его запомнила как «bravo bambino» (если переводчик не обманул, то муж был хорошим мальчиком).

Огромное спасибо автору ветки и всем за ее продвижение. До сих пор мурашки».

