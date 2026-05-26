Белоруска помогла итальянцам найти мальчика, который гостил у них 28 лет назад 26.05.2026, 15:23

1,564

Удивительная история.

Гомельчанин Юрий Юрченко в конце 1990-х в возрасте девяти лет находился в Италии по программе помощи детям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, — написала она. — В мае 2026 года стало известно, что его пытается найти семья, у которой он был в гостях. Пост об этом разместила в Threads пользовательница под ником wagoddes, заметил сайт Charter97.org.

«Сильвана Мартиз из города Тонара (Сардиния, Италия) разыскивает Юрия Юрченко. В конце 90-х (около 28 лет назад) мальчик Юра в возрасте 9 лет гостил в Италии. Сейчас итальянцы очень хотят узнать, как сложилась его жизнь, и возобновить общение.

Если вам знаком этот человек напишите в комментариях или в личные сообщения. Сильвана ждет весточки спустя почти 30 лет!»

Через шесть часов на пост откликнулась жена Юрия. Она пояснила, что он не ведет соцсети, но с его согласия опубликовала фото 28-летней давности и современные.

«С Сильваной связались, общаемся, — написала она. - Мальчику Юре скоро будет 40, а Сильвана его запомнила как «bravo bambino» (если переводчик не обманул, то муж был хорошим мальчиком).

Огромное спасибо автору ветки и всем за ее продвижение. До сих пор мурашки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com