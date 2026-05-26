Ferrari запустила первый электромобиль 26.05.2026, 16:03

Ferrari представила свой первый серийный электромобиль — 2027 Ferrari Luce. Новинка получила сразу 1035 лошадиных сил, пять мест и дизайн, который уже вызвал бурные споры среди поклонников марки, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Электрокар оказался длиннее Purosangue, но чуть ниже и аэродинамичнее. За движение отвечают четыре электромотора, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды. Максимальная скорость — более 320 км/ч. Машина получила батарею на 122 кВт⋅ч и запас хода около 530 километров по циклу WLTP.

Ferrari сделала ставку не только на мощность, но и на необычные технологии. В салоне установлены физические кнопки вместо модных сенсорных панелей, а система управления имитирует ощущения от переключения передач и торможения двигателем. Даже звук электромобиля синтезируется специальным алгоритмом.

Над внешним видом Luce работала студия LoveFrom бывшего дизайнера Apple Джони Айва. Однако именно дизайн стал самым спорным элементом новинки. В сети автомобиль уже сравнивают с футуристичным Honda e и «слишком дорогим концептом».

Несмотря на критику, Luce стал самым практичным Ferrari в истории — с крупнейшим багажником бренда и полноценным пятиместным салоном.

Стоимость электрокара стартует от 550 тысяч евро. Продажи начнутся во втором квартале 2027 года.

