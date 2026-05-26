26 мая 2026, вторник, 16:46
ВЦИОМ сообщил о росте протестных настроений россиян

  • 26.05.2026, 16:32
До максимума с начала войны.

Индекс личного протестного потенциала россиян, который измеряет государственный ВЦИОМ, в апреле достиг максимума с начала войны в Украине — 25 пунктов. Показатель растет уже четыре месяца подряд, с 22 пунктов в январе, пишет «Агентство».

До такого высокого уровня индекс протестного потенциала не поднимался с февраля 2022 года, когда он составил 27 пунктов. Уже к марту 2022 года показатель опустился до 20 пунктов и с тех пор не поднимался выше 24 пунктов.

Индекс показывает готовность россиян участвовать в акциях протеста, объясняется на сайте ВЦИОМ: «Чем выше значение индекса, тем больше респондентов декларируют готовность принять участие в протестах».

Респондентам задавали вопрос: «Если в нашем городе/сельском районе состоятся массовые выступления против падения уровня жизни, в защиту своих прав, вы лично примете в них участие или нет?». Индекс рассчитывался присвоением ответу «скорее всего да» коэффициента 0,9, «скорее всего нет» — 0,1 пункта, не определившимся — 0,5 пункта.

В апреле 14% респондентов сказали, что скорее всего, примут участие в протестах (доля выросла на 1 п.п. с марта), 77% сказали, что, скорее всего, не примут участие в протестах (доля с прошлого месяца сократилась на 2 п.п.).

Сам ВЦИОМ пост о росте протестных настроений сопроводил заголовком «Не время для протестов».

Рост протестното потенциала в конце апреля фиксировал и независимый «Левада-Центр». По его данным, 20% россиян считают возможными массовые выступления против падения уровня жизни, 14% — протест с политическими требованиями. Это максимум с июля 2024 года.

Рост протестных настроений происходит на фоне падения рейтингов власти, которое фиксируют как независимый «Левада-Центр», так и государственный ВЦИОМ и работающий с Кремлем ФОМ.

