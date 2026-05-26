26 мая 2026, вторник, 18:16
  • 26.05.2026, 17:10
Британия готовит флот будущего

C дронами и автономными кораблями.

Королевский военно-морской флот Великобритании объявил о масштабном переходе к новой концепции Hybrid Navy, в которой ключевую роль будут играть беспилотные и автономные системы, пишет NavlNews (перевод — сайт Charter97.org).

Первый британский морской лорд адмирал Гвин Дженкинс заявил, что традиционная модель флота с небольшим числом дорогостоящих кораблей больше не отвечает современным угрозам. По его словам, опыт конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке показал, что дроны и автономные технологии становятся решающим фактором в современной войне.

Новая стратегия предполагает совместную работу пилотируемых кораблей, подлодок, авиации и беспилотных платформ в единой цифровой системе. ВМС рассчитывают, что это позволит увеличить боевую мощь, гибкость и устойчивость флота при меньших затратах.

Одним из первых практических этапов станет развертывание автономных систем в Ормузском проливе. В операции планируется использовать беспилотные катера Kraken и роботизированные средства противоминной обороны.

По словам Дженкинса, гибридный флот должен обеспечить Британии преимущество в Северной Атлантике и Арктике, а также ускорить реакцию на угрозы со стороны российских надводных и подводных сил.

Британский флот также рассчитывает теснее сотрудничать с частными технологическими компаниями и разработчиками искусственного интеллекта.

