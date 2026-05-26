В сеть утекли персональные данные белорусских клиентов «Додо Пиццы» 3 26.05.2026, 17:30

Компания подтвердила факт инцидента.

Национальный центр защиты персональных данных сообщил об утечке персональных данных клиентов ООО «Пицца Стар», работающего в Беларуси под брендом «Додо Пицца».

Как уточнили в ведомстве, в ходе мониторинга сети специалисты выявили незаконное распространение клиентской информации. Компания подтвердила факт инцидента.

По данным Центра, в открытом доступе оказались фамилии, имена и отчества пользователей, их номера телефонов, адреса доставки и даты регистрации.

После обнаружения утечки ведомство начало внеплановую проверку оператора, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. В свою очередь, ООО «Пицца Стар» заявило, что принимает необходимые меры для снижения возможных последствий инцидента.

