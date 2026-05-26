В Минском районе жуков собирают ведрами 26.05.2026, 18:13

На их массовость могла повлиять снежная зима.

В Минском районе нашествие жуков-долгоносиков. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если посмотреть видео, которое Людмила опубликовала в своем TikTok. Ролик набрал более 90 тыс. просмотров и в самом деле впечатляет — насекомых, которых засняла женщина, действительно очень много, пишет «Онлайнер».

По словам Людмилы, деревни Добринево, Речки, Скворцы Дзержинского района Минской области после обработки близлежащих полей заполонили жуки-долгоносики. Вредители на своем пути уничтожают клубнику, малину, ежевику, цветы.

Деревню Добринево, Речки, Скворцы Дзержинского района, Минской области после обработки близлежащих полей заполонили жуки долгоносики. Вредители на своем пути уничтожают клубнику,малину,ежевику,цветы.Так же облепили стены домов и лезут внутрь.Жители беспомощны в их уничтожении,так как все препараты малоэффективны.А виновники "торжества", с чьих полей пришли эти твари, разводят руками и говорят справляться самим.Со слов ведающих аграриев,отравы в рб от них нет.

«Жители беспомощны в их уничтожении, так как все препараты малоэффективны. А виновники „торжества“ разводят руками и говорят справляться самим», — пишет женщина. В ролике же она жалуется на то, что «не выйти и не зайти в дом».

«Идешь и собираешь этих жуков, потому что они на дверях и на ручках дверных, они облепливают все на свете», — добавляет Людмила.

Дальше мы видим полведра долгоносиков и комментарий за кадром: «И это с одной двери только собрано».

Комментариев под видео тоже много. Люди задаются вопросами из разряда «а кто это?» и «где это?», выражают негодование, делятся своим опытом и даже дают необычные советы, как избавиться от вредителей:

«Ужас какой-то, а что за жуки такие?»

«Что это за клопы?»

«У меня такие тоже есть, что это за жуки появились в этом году, кто знает?»

«Литр молока на 8 литров воды, как ветром сдует».

«Я не могла выйти из дома, потому что на ручке двери (во всей высоте ручки) сидел богомол».

Долгоносики — это мелкие жуки-вредители, которые питаются листьями, цветами и плодами растений. Существуют тысячи видов этих насекомых, но в наших широтах встречается лишь часть из них, причем многие выбирают определенные культуры. Бороться с этими жуками можно разными способами: при небольшом заражении помогают народные средства — настои горчицы, древесной золы, отвары полыни или пижмы, резкий запах которых отпугивает насекомых. Для профилактики рядом с клубникой часто высаживают лук и чеснок. Также используют биопрепараты, например «Фитоверм», «Искра Био» и «Битоксибациллин».

Какой именно вид долгоносиков атаковал Минский район и с чего вдруг у них такая активность? Чтобы узнать это, журналист обратился к доценту кафедры зоологии БГУ, энтомологу Жюльетте Мелешко.

– Точно определить, какой это вид, можно только если взять жучка в руку и рассмотреть. Но вообще эти насекомые очень похожи на долгоносиков рода Otiorhynchus, которые по-русски называются скосари. Судя по крупному размеру, на видео, вероятно, люцерновые скосари. Долгоносики питаются различной растительной пищей, но конкретно этот вид предпочитает люцерну.

Массовый выход долгоносиков связан с сезонностью, как и у майских жуков. Личинки долгоносиков развиваются в почве, питаются корнями растений и там же окукливаются, а при подходящих условиях массово выползают на поверхность. Кроме того, у насекомых периодически бывают пики численности. Видимо, снежная зима помогла личинкам хорошо перезимовать, поэтому жуков сейчас так много. Почему именно в одном районе такое скопление? Возможно, рядом с этой местностью как раз есть поля, засеянные люцерной.

Также в последние годы все чаще встречаются инвазивные виды долгоносиков, которые завозятся вместе с посадочным материалом. Например, такие жуки могут попадать в новые регионы с декоративными растениями — у меня самой однажды долгоносики появились из купленной туи, хотя раньше у нас их не встречали.

