Американская баскетболистка из минского клуба «Горизонт» попала в российский розыск 2 26.05.2026, 18:33

Доника Косби. Фото: instagram.com/coachc0s

В 2024-ом году она выиграла Кубок Беларуси в составе минского клуба.

В базу розыска российского МВД добавили американскую баскетболистку Донику Косби, которая в составе минского клуба «Горизонт» выиграла Кубок Беларуси за 2024 год. Ее имя в базе появилось в начале апреля 2026 года, заметила «Медиазона».

В карточке не указано, по какой статье и в какой стране — в Беларуси или России — на спортсменку возбуждено уголовное дело.

Сама Косби о своем уголовном деле узнала от журналистов. В 2025 году она прекратила игровую карьеру и сейчас работает помощницей главного тренера женской баскетбольной команды в комьюнити-колледже Миссисипи Галф-Кост.

Она сетует на сложности при пересечении границы во время поездок в Беларусь. По словам Косби, к ней относились как к преступнице. Например, при возвращении в Беларусь после отпуска на Рождество в 2024 году у нее изъяли рюкзак «для каких-то тестов или вроде того».

«Какая-то чушь, если честно, из-за того, что я американка, которая постоянно выезжала и возвращалась... Хотели [найти] наркотики, но у меня, конечно, ничего не было, иначе я бы сейчас была в тюрьме», — вспоминает американка.

В Беларусь ее пустили, но через три недели пригласили на допрос: «Меня спрашивали, где я бывала, с кем, почему уезжала и возвращалась столько раз». После этого спортивный агент девушки решил, что оставаться в Беларуси стало для нее опасно — и она покинула страну. Контракт с «Горизонтом» был расторгнут по соглашению сторон через несколько недель, в феврале 2025 года.

Почему на нее завели уголовное дело, Косби не знает, но говорит, что сейчас и не подумает ехать в Беларусь или Россию.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com