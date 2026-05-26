В магазины Минска завезли свежие белорусские ягоды
- 26.05.2026, 19:16
Цены впечатляют.
В минских супермаркетах в мае уже можно купить белорусскую малину, причем от нескольких производителей. Однако стоимость пока не самая приятная – «Точка» рассказывает подробности ягодного шопинга, который отчасти шокирует.
В минских супермаркетах замечена малина урожая 2026 года. Ее вырастили сразу несколько белорусских хозяйств.
Но цены на наши ягоды весьма интересные.
К примеру, одна упаковка будет стоить 23,1 рубля за 125 г. В пересчете на килограмм получается внушительная сумма – 184,8 рубля.
Есть и немного подешевле. Коробочку белорусской малины в 200 г можно купить за 23,85 рубля (119,25 за кг) и схожую упаковку можно найти за 27,75 рублей (138,75 за кг).