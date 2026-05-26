Стало известно о прорыве дронов ВСУ под Донецком 26.05.2026, 19:25

Ситуация близка к критической для оккупантов.

Российский военный Z-пропагандист Владимир Грубник признал, что украинские дроны расширяют зону поражения быстрее, чем российская армия двигает фронт. По его словам, районы Донецка и оккупированной части Донецкой области, которые раньше считались относительно безопасными, уже несколько месяцев находятся под постоянной угрозой.

По его словам, ситуация близка к критической, пишет dialog.ua.

«Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленней, чем противник расширяет и углубляет зону активного контролируемого поражения БПЛА нам в тыл. К примеру, те районы Донецка и ДНР, считавшиеся относительно безопасными, уже таковыми несколько месяцев не являются.

По моим ощущениям при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики», - написал Грубник.

Он заявил, что за последний месяц украинские дроны плотно били по объектам в тылу: техническим частям, складам, местам размещения и логистике. Теперь речь идет не об отдельных ударах, а о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, а также о постоянных атаках на мариупольской трассе.

Грубник отдельно подчеркнул, что это не западные крылатые ракеты, а БПЛА с радио- и спутниковым управлением. Они дешевле, проще в производстве, поэтому могут применяться массово.

На этом фоне украинский блогер Сергей Стерненко сообщил о новом рекорде: украинские военные поразили цель FPV-квадрокоптером на расстоянии 102 км без использования дрона-матки.

Для российских войск это означает резкое ухудшение тыла. Если тенденция сохранится, проблемы с размещением, складами и логистикой могут стать критическими уже в ближайшие месяцы. Сам Грубник пишет, что в верхах эту проблему пока не только не решают, но даже не осознают.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com