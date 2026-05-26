Сибига назвал дерзостью звонок Лаврова Рубио 26.05.2026, 20:09

2,060

Фото: Getty Images

Киев рассчитывает на жесткую реакцию международных партнеров.

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о возможных ударах по Киеву являются откровенной провокацией и демонстрируют заинтересованность Москвы в продолжении войны, сообщает «Интерфакс-Украина».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал слова Сергея Лаврова, которые, по его данным, касались угроз атак по Киеву в ходе контактов с представителями США.

«Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это очередное публичное подтверждение о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять как такое может допускаться», - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, сам факт публичного озвучивания подобных угроз свидетельствует о пренебрежении к международным усилиям по прекращению войны.

Глава украинского МИД отметил, что Киев рассчитывает на более жесткую реакцию международных партнеров.

Он подчеркнул, что недостаточно ограничиваться предупреждениями или рекомендациями дипломатическим миссиям покинуть Украину.

Сибига заявил, что необходимы четкие сигналы в адрес Москвы с требованием не наносить удары по украинской столице и гражданской инфраструктуре.

Сибига отметил, что Россия должна осознавать последствия своей политики и действий в контексте войны против Украины.

«Россию нужно остановить, а остановить ее можно только силой, дополнительными санкциями, дополнительной изоляцией, замороженными активами. То, что для них чувствительно, для их экономики, то, что их ослабляет, то, что не позволяет им финансировать их военную машину», – сказал министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com