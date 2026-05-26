26 мая 2026, вторник, 21:31
Представлены смарт-часы с самой мощной батареей в мире

  • 26.05.2026, 20:56
Как долго они работают?

Компания Honor анонсировала новые смарт-часы Honor Watch 6 Plus, главной особенностью которых стала рекордная для сегмента батарея емкостью 1 000 мАч. Для сравнения, у Apple Watch Ultra 3 емкость составляет 559 мАч.

По заявлению Honor, устройство способно проработать до 35 дней в энергосберегающем режиме и до 17 дней при обычном использовании. При постоянном использовании встроенного GPS батарея продержится около 42 часов.

Еще одной особенностью устройства стал 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит. Такой показатель делает экран легко читаемым даже под прямыми солнечными лучами и выводит Honor Watch 6 Plus в число самых ярких носимых гаджетов на рынке.

Часы получили круглый корпус с металлическими элементами и защиту от воды 5 ATM, а также набор стандартных датчиков для мониторинга здоровья, включая пульс и уровень кислорода в крови (SpO2). Еще устройство поддерживает 120 спортивных режимов, GPS-навигацию, NFC для бесконтактных платежей и возможность звонков через подключенный смартфон.

Honor Watch 6 Plus поступят в продажу в Китае 29 мая. Цена составит от 1199 юаней (около $180), до 1599 юаней ($235) в зависимости от версии корпуса и ремешка. О международном запуске компания пока не сообщала.

