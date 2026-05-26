26 мая 2026, вторник, 21:31
WSJ: США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

  • 26.05.2026, 20:47
Конвоирование первого гражданского судна уже завершено.

Военно-морские силы США возобновили операцию по сопровождению торговых судов при пересечении Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.

Американские военные корабли уже завершили конвоирование первого гражданского объекта у побережья Омана. Им стал греческий супертанкер, загруженный двумя миллионами баррелей нефти.

Это судно оставалось заблокированным в Персидском заливе с начала марта этого года. Сейчас танкер успешно возобновил движение и направляется в Индию для разгрузки.

Текущая миссия является восстановлением американской инициативы «Проект Свобода», которая призвана гарантировать безопасность судоходства в этом важном морском коридоре. Предыдущий запуск программы завершился неудачей - ее прекратили примерно через 36 часов после старта.

В ближайшие дни Командование ВМС США планирует обеспечить безопасный проход через пролив для около десятка гражданских судов. В этот перечень войдут как крупные контейнеровозы, так и нефтяные супертанкеры.

