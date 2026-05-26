«Мадяр» - Лукашенко: Первые 500 целей уже на карандаше 4 26.05.2026, 19:02

3,236

Роберт «Мадяр» Бровди

Командующий Силами беспилотных систем Украины снова предупредил белорусского диктатора.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Киев уже определил первые 500 целей в Беларуси, куда будет нанесен ответный удар в случае нападения со стороны Минска.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Минскому гауляйтеру Лукашеску: пес, который лает, не кусает. Хищная птица — не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь на глаза Украине», — написал «Мадяр».

Военный также прокомментировал угрозы Москвы повторить удары по Киеву.

«Держите меня семеро, потому что я за себя не ручаюсь. Так вот о лаврушкинском «били слабо, будем бить сильно» и «системными и последовательными ударами по Киеву»: хорошие сапоги, надо брать. Нефтяная антилопа, из-под копыт которой безостановочно чеканятся золотые динары, уже «не держит фанеру» (на языке десантников): ТЭК и оборонка почувствовали эффект «глубинного проникновения». Конечно, не смертельно, все восстанавливается, хоть и в разные сроки. Но, черт возьми, как же это тенденциозно и символично — сугубо по-лаврушкински, «системными и последовательными ударами», — написал Мадяр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com