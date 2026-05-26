«Мадяр» - Лукашенко: Первые 500 целей уже на карандаше

«Мадяр» - Лукашенко: Первые 500 целей уже на карандаше4
- 26.05.2026, 19:02
Командующий Силами беспилотных систем Украины снова предупредил белорусского диктатора.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Киев уже определил первые 500 целей в Беларуси, куда будет нанесен ответный удар в случае нападения со стороны Минска.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Минскому гауляйтеру Лукашеску: пес, который лает, не кусает. Хищная птица — не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь на глаза Украине», — написал «Мадяр».
Военный также прокомментировал угрозы Москвы повторить удары по Киеву.
«Держите меня семеро, потому что я за себя не ручаюсь. Так вот о лаврушкинском «били слабо, будем бить сильно» и «системными и последовательными ударами по Киеву»: хорошие сапоги, надо брать. Нефтяная антилопа, из-под копыт которой безостановочно чеканятся золотые динары, уже «не держит фанеру» (на языке десантников): ТЭК и оборонка почувствовали эффект «глубинного проникновения». Конечно, не смертельно, все восстанавливается, хоть и в разные сроки. Но, черт возьми, как же это тенденциозно и символично — сугубо по-лаврушкински, «системными и последовательными ударами», — написал Мадяр.