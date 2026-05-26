Николай Кейдж честно рассказал о происходящем в Голливуде 2 26.05.2026, 18:50

3,014

Николай Кейдж

Знаменитый актер объяснил, почему режиссеры перестают с ним работать

Актер Николас Кейдж рассказал, что отказ от ролей у известных режиссеров мог негативно повлиять на его карьерные связи в Голливуде. По словам актера, после его «нет» некоторые постановщики больше не возвращались с предложениями, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Кейдж упомянул, что подобное происходило с режиссерами Кристофером Ноланом, Вуди Алленом и Полом Томасом Андерсоном. В частности, он напомнил, что отказался от участия в фильме Нолана «Бессонница» 2002 года.

«Они обижаются и больше не звонят», — отметил актер, добавив, что это случалось с ним множество раз.

При этом Кейдж подчеркнул, что режиссер Дэвид О. Рассел стал исключением, после первоначального отказа он предложил ему другую роль, что актер назвал проявлением профессионального уважения.

Сейчас Кейдж готовится к премьере сериала «Паук-Нуар, где он играет частного детектива Бена Рейли, также являющегося супергероем. Проект выйдет на MGM+ и Prime Video и будет доступен в черно-белой и цветной версиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com