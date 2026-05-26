На территорию Украины залетали дроны из Беларуси в ночь на 26 мая
- 26.05.2026, 19:40
Что об этом известно.
В ночь на 26 мая на территорию Украины из Беларуси залетали дроны, сообщает гомельский телеграм-канал «Флагшток» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.
Беспилотники были зафиксированы преимущественно в Брестской области.
Сообщается, что «около 02:50 БПЛА прилетел из Беларуси курсом на Дубровицу в Ровенской области, а в 03:20 один из российских дронов вылетел с территории Ровенщины в направлении Столина».
Утром, в 07:10 сразу три беспилотника двигались вдоль белорусско-украинской границы с Житомирщины на Ровенщину.
В 23:30 25 мая недалеко от города Василевичи в Речицком районе работал борт тактической авиации, предположительно, СУ-30, утверждают ресурсы.
До этого около 10:00 «произошел залет БПЛА на Черниговщину из Гомельщины — дрон направлялся в сторону Славутича».
Таким образом, как минимум три случая залетов российских беспилотников в Беларусь зафиксированы за минувшие сутки.
25 мая сообщалось, что возле деревни Яново Сенненского района (Витебская область) 23 мая упал БПЛА, он повредил линию электропередач.