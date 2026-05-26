Политзаключенного журналиста Кирилла Позняка выписали из реанимации 26.05.2026, 20:21

Кирилл Позняк Фото: svaboda.org

Он находится в Минской следственной тюрьме №1.

Политзаключенного журналиста Кирилла Позняка, который ранее попал в больницу при СИЗО-1 Минска, выписали из отделения реанимации, сообщает «Радыё Свабода».

Cсостояние Кирилла Позняка улучшилось, его перевели из отделения интенсивной терапии больницы скорой помощи в медицинское отделение Минской следственной тюрьмы №1, где лечение продолжается. Об этом Позняк написал в письме несколько дней назад.

«Да, ему было очень плохо накануне суда. В письме он сообщил, что не мог дышать, находился в реанимации больницы скорой помощи. Сейчас ему лучше, он уже находится в медицинской части изолятора. Но лечение лёгких продолжается», — сообщил источник издания.

По словам источника, журналиста обвиняют по статьям об организации «экстремистского формирования» (часть 1, статьи 361-1 УК) и «дискредитации Беларуси» (статья 369-1 УК).

Суд над Позняком должен был начаться 14 мая, но он был отложен, дата нового заседания пока не назначена.

