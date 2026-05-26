закрыть
26 мая 2026, вторник, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО наращивает силы для защиты Латвии и Эстонии

  • 26.05.2026, 21:12
НАТО наращивает силы для защиты Латвии и Эстонии

Альянс усилит контингент на восточном фланге.

Организация Североатлантического договора (НАТО) укрепит оборону восточного фланга благодаря новой структуре, которая упростит быстрое развертывание сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

В настоящее время силы Альянса в Литве, Латвии, Эстонии и на севере Польши находятся под командованием единого многонационального штаба в польском городе Щецин.

При этом запланированные изменения подчеркивают стратегическую важность Балтии, которая находится в центре внимания со времени вторжения России в Украину.

Как пояснил один военный чиновник, закрепление второго корпуса в регионе позволит НАТО быстро развертывать большое количество войск. Он отметил это, учитывая ограниченную стратегическую глубину и уязвимость региона.

Обычно, при полной готовности, армейский корпус осуществляет командование над тремя дивизиями, это от 40 до 60 тысяч военных.

При этом, как сообщают источники, Германия и Нидерланды в координации с НАТО достигли соглашения о назначении германо-нидерландского корпуса, базирующегося в немецком городе Мюнцер, для обороны Латвии и Эстонии.

«Европейские союзники берут на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который недавно обвинил европейских членов НАТО в недостаточной поддержке войны в Иране и объявил о том, что Вашингтон выведет 5 тыс. американских солдат из Германии», – говорится в статье.

Договоренность между Германией и Нидерландами устранила последнее препятствие, заключавшееся в нехватке корпусных войск, намекая на критически важные возможности, необходимые любому корпусу в таких сферах, как дальнобойная артиллерия, противовоздушная оборона, а также инженеры и медики.

Теперь Германия и Нидерланды будут наращивать эти силы вместе с другими партнерами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина