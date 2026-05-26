Наталья Радина: Украина начинает побеждать в войне 2 26.05.2026, 10:48

Наталья Радина

Командующий силами БПЛА Украины — лучший переговорщик с Лукашенко.

Почему президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Лукашенко? Есть ли угроза нападения на Украину с территории Беларуси? Чем грозит Западу снятие санкций с «Беларуськалия»? Приближают ли успехи Украины освобождение Беларуси?

Об этом и не только мы поговорили с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

— В последние недели западные СМИ пишут о переходе инициативы на фронте к Украине. ВСУ начали бить по Москве, а традиционный парад на 9 мая стал демонстрацией слабости Путина. Видите ли вы в этих событиях позитивные сигналы для Беларуси?

— Безусловно. Помню, когда год назад, выступая на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллинне, я говорила, что для окончания войны Украина имеет право наносить ракетные удары по Москве, это было воспринято многими как очень радикальное предложение. Сейчас же это обыденность, и все новые и новые украинские дроны долетают до российской столицы. Украина начинает побеждать в войне. При таком быстром развитии событии я не исключаю и скорейшего, чем мы можем себе представить, краха режимов как в России, так и в Беларуси.

— Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Лукашенко впервые с февраля 2022 года. Французские СМИ пишут, что белорусский диктатор был предупрежден о последствиях вовлечения в войну против Украины. Накануне разговора с Лукашенко Макрон созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который на протяжении последних недель говорит об угрозе с территории нашей страны. Есть ли риск нового нападения из Беларуси?

— Конкретно в данный момент мы не наблюдаем в Беларуси концентрации большого количества российских войск и тяжелой техники, но потенциально, пока в Беларусь находиться под российским влиянием, риск нападения с территории Беларуси есть всегда. В том числе вероятность ракетного обстрела как с территории, так и из воздушного пространства Беларуси, что неоднократно происходило в ходе войны.

Ситуация усугубилась в связи с намерением России разместить в Беларуси ракеты с ядерными боеголовками и комплекс «Орешник», а также с проведением уже во второй раз за последние два года российско-белорусских ядерных учений. Отсюда и звонок президента Франции Эммануэля Макрона диктатору Лукашенко с предупреждением о последствиях в случае, если с территории РБ что-либо полетит в ту или иную сторону, особенно, если ракеты с ядерными боеголовками. В ситуации неопределенности американской внешней политики сейчас Франция, пускай пока не формально, держит ядерный зонтик над всей Европой. Думаю, президент Макрон четко и ясно предупредил Лукашенко, что его ожидает в случае нанесения ядерного удара с территории Беларуси по Украине или соседним странам НАТО.

Конечно, белорусская пропаганда попыталась преподнести этот звонок как некое признание легитимности Лукашенко, но это не так. Напомню, что Макрон уже звонил Лукашенко в первые дни широкомасштабной войны России против Украины, 26 февраля 2022 года. Тогда диктатора тоже жестко предупредили, и белорусская армия так и не вступила в войну против соседней страны.

Предупредила Лукашенко и Украина: в случае повторного наступления с белорусской территории российской армии ВСУ нанесут ракетные удары по ведущим белорусским предприятиям, в первую очередь, нефтеперерабатывющим заводам в Мозыре и Новополоцке. А этого режим реально боится. Помню, несколько лет назад, когда эта тема еще не была мейнстримом, в интервью украинским СМИ я высказала мысль, что в случае угрозы ВСУ имеют право ударить по белорусским НПЗ. Лукашенко немедленно на это отреагировал, сделал публичное заявление о недопустимости таких шагов и поручил установить системы ПВО поближе к заводу в Мозыре. Если его так напугали слова журналистки, то представьте себе его реакцию, когда к нему с такими же предупреждениями обращается командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди?

— Соединенные Штаты попросили Литву, Польшу и Украину снять санкции с белорусского калия, чтобы разрешить транзит этой продукции через их территорию. Об этом свидетельствует неформальное обращение Госдепартамента США в адрес трех столиц. Выдвигалось много версий, почему администрация Трампа пошла на переговоры с Лукашенко. Выходит, главная причина — калийные удобрения?

— Думаю, что калийные удобрения — одна из основных причин этих переговоров. Меня совсем не удивила новость об обращении Госдепартамента США к Литве, Польше и Украине с просьбой о снятии санкций с белорусского калия. На самом деле, насколько я знаю, неформальное давление на Литву со стороны американцев оказывается уже около года. Американцам необходимо, чтобы белорусские удобрения получили доступ к ближайшим портам на Балтийском и Черным морям, так как российские порты находятся гораздо дальше и не располагают необходимой инфраструктурой. Также уверена, что на снятии санкций ЕС в переговорах с американцами настаивает и сам Лукашенко, ведь по его режиму больнее всего бьют не американские, а именно европейские ограничения.

Однако, не думаю, что страны ЕС и Украина пойдут на это в условиях войны. Я уже разговаривала с некоторыми официальными представителями этих стран и пока отношение к предложению американской стороны отрицательное. «Для американцев это экономическая выгода, для нас — угроза безопасности», — говорили мои собеседники.

— В чем опасность для Польши, Литвы и Украины, если они согласятся с предложением США и снимут санкции с белорусского калия?

— Возрастет угроза военного нападения на эти страны с территории Беларуси. В Кремле однозначно воспримут снятие санкций с Беларуси как слабость и непременно воспользуются уязвимостью этих стран. Во-первых, где гарантия, что вместе с калием в Литву, Польша и Украину не будут завозиться оружие, взрывчатка, диверсионные группы? Как бы ни проверяли, если дорога открыта — способы найдутся. Во-вторых, если будет создан прецедент, вслед за калием начнут сниматься ограничения и с других белорусских товаров. Этим, конечно же, как всегда, тут же воспользуется Россия и вот пожалуйста — белорусский контрабандный хаб снова в деле. Помимо всего прочего через Беларусь в РФ непременно пойдет и продукция двойного назначения, и компоненты для создания вооружений, и не исключено, что и сами вооружения.

Все это только укрепит российский и белорусский режимы и позволит им перейти к более активной фазе войны как против Украины, так и против стран Балтии и Польши.

Приведу пример Украины, которая долгие годы правления в Беларуси диктатуры была одним из главных ее торговых партнеров. Экономические санкции против режима Лукашенко власти страны не ввели даже после жестокого подавления в 2020 году народных выступлений против фальсификации президентских выборов. Как итог — вторжение в Украину с территории Беларуси российских войск.

А ведь прекрати тогда Украина закупать в огромном количестве белорусские нефтепродукты и удобрения, обложи вместе с ЕС диктатуру санкциями сразу же, а не спустя несколько лет, наступления с территория Беларуси могло бы и не быть. Или, как минимум, оно было бы ожидаемым и не стало бы для украинских властей «ударом ножом в спину», как сетовали потом представители офиса Владимира Зеленского.

Я уже не говорю о внутренней ситуации в Беларуси, которая только ухудшится, если не требовать от режима полного освобождения всех политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. В результате переговоров Трампа с Лукашенко были освобождены только часть узников совести. Большинство продолжают находиться в заключении. Более того, за последний год режим набрал новых заложников, имена многих из них мы даже не знаем, потому что родственников арестованных запугивают, и они не сообщают правозащитникам о задержании близких. Таким образом силовики не хотят «портить статистику», чтобы список политзаключенных был как можно короче.

Поэтому, еще раз, санкции с режима можно начать снимать только в случае необратимых изменений в самой Беларуси, освобождения всех политзаключенных, полного прекращения репрессий, возможности безопасного возвращения в страну политической эмиграции. И, безусловно, выхода Беларуси из войны России против Украины.

— Какой ответ на угрозы со стороны режима Лукашенко был бы самым эффективным?

— Западу нужно принять всего одно стратегическое решение. Решение освободить Беларусь от диктатуры и российского влияния. Перестать бояться и оглядываться на реакцию Москвы, а иметь решимость реально, а не на словах помочь белорусам освободить свою страну. Причем это даже не вопрос поддержки демократических ценностей или солидарности. Эти красивые слова, которые мы слышим от западных политиков вот уже три десятилетия. Нужны реальные действия по защите странами Евросоюза собственной безопасности, потому что Россия всегда будет угрожать ему с белорусского военного плацдарма, пока там правит российский гауляйтер.

