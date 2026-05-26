Китай начинает одну из самых долгих космических миссий в истории

Фото: charter97.org

Чтобы подготовиться к высадке на Луну.

Китай отправил трех тайконавтов на свою орбитальную станцию «Тяньгун»: один из членов экипажа останется на станции на год — рекордный срок для ‌страны — с целью изучения влияние длительного пребывания в космосе на организм человека на фоне подготовки Пекина к пилотируемой высадке на Луну к 2030 году.

Корабль Шэньчжоу-23 стартовал с космодрома Цзюцюань в воскресенье, пишет Reuters (перевод — The Moscow Times.

Миссии Шэньчжоу доставляют на станцию экипажи из трех человек на шестимесячные ‌экспедиции.

Китай пока отправлял на Луну только автоматические аппараты, однако миссии Шэньчжоу демонстрируют быстро растущие космические возможности страны. В июне 2024 года Китай стал первой страной, доставившей на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны с помощью роботизированной миссии.

В рамках миссии Шэньчжоу-23 впервые будут осуществлены автономное быстрое сближение и стыковка с основным модулем станции Тяньгун в подготовке к миссии 2030 года. Ученые также изучат физиологические последствия воздействия радиации, потери костной массы и психологического стресса в космосе при длительных миссиях.

Успешная пилотируемая высадка до 2030 года может ‌приблизить реализацию планов Китая по созданию постоянной базы на Луне ‌к 2035 году совместно с Россией. Главный научный руководитель лунной программы Китая У Вэйжэнь ранее сказал, что обнародованный Пекином график намеренно консервативен.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com