26 мая 2026, вторник, 13:00
  • 26.05.2026, 11:24
Какая погода ждет белорусов в июне?

Синоптики обещают тепло лето.

В понедельник, 1 июня, начнется лето. Какую погоду обещают? Будет ли после настоящей снежной и морозной зимы комфортное лето? Об этом пишет «Комсомолка».

Напомним, что средняя температура воздуха зимнего сезона 2025/2026 годов составила минус 5,7 градуса, что на 2,3 градуса ниже климатической нормы. Порой, приходится слышать, что природа ищет равновесия, и если зима была холодной, то лето компенсирует это жарой. Но синоптики не раз повторяли, что прямой связи между погодой зимой и летом не существует. У зимы и лета своя самостоятельная жизнь, без обязательств. Например, в 2017-м и зимой температура была ниже нормы, и летом. А вот в 2021-м после холодной зимы лето действительно оказалось жарким.

Вообще, волноваться насчет холодного лета особо не стоит. С 2010 года только два лета впечатлили температурой ниже нормы: в 2017 и 2025 годах. Чаще же июнь-август вкупе оказывались выше климатической нормы и значительно.

Кстати, температуры июня 2025-го были ниже климатической нормы незначительно - на 0,4 градуса. Но на фоне предыдущих лет, казалось, что на улице очень холодно.

Какая погода будет в Беларуси в июне 2026

Сайты, которые с помощью автоматизированных систем сообщают долгосрочные прогнозы, радуют тем, что с 1 июня потеплеет. А вот насколько – информация противоречивая. По одним данным в Минске 1-7 июня будет в районе 19-22 градусов со знаком плюс, а по другим от 21 до 25 тепла. До конца месяца дневная температура воздуха в столице ожидается в районе 20-23 градусов.

На юге Беларуси, в Гомеле, 1-7 июня воздух прогреется до 21-24 градусов. На протяжении месяца аномалий не предвидится - температура будет в районе 20-25 тепла. На севере же Беларуси, в Витебске, в первую неделю июня ожидается около 22-24 тепла. В последующие семидневки днем прогнозируется в пределах 19-23 градусов со знаком плюс.

Начало лета порадует теплом жителей и гостей Гродно. На западе Беларуси 1-7 июня потеплеет до 21-24. В дальнейшем, в отдельные дни, возможно понижение температуры до 20 градусов. Могилев поддержит тенденцию к потеплению в первую неделю лета. На востоке днем в период 1-7 июня ожидается в пределах 23-25 тепла. Без серьезных скачков, плюс-минус пару градусов, окажется и в последующие недели.

Первые дни июня начнутся в Бресте с 24-25 тепла. По некоторым прогнозам, в первую неделю лета воздух может прогрется до 27 градусов. И в этом регионе Беларуси жару пока не ждут. Столбик термометра будет показывать в течение месяца в пределах 21-25 со знаком плюс.

Но это все расчеты автоматизированных систем. А они просчитывают погоду неточно. Как тут не вспомнить слова синоптиков о том, что точный прогноз дается на три дня, а вот дальше оправданность быстро падает. Например, на 10 суток оправданность - всего 50%. А уж прогноз на месяц, считай, - лотерея.

