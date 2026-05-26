Второй «Орешник» упал на оккупантов: в ISW раскрыли детали 5 26.05.2026, 11:36

Аналитики выяснили интересные обстоятельства.

Россия могла запустить не одну, а две баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в ночь на 24 мая. Одна из них вышла из строя и упала на оккупированную Донецкую область.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Что выяснили аналитики

Как отметили в ISW, украинские источники OSINT 25 мая сообщили о видео, которое может свидетельствовать о запуске второй ракеты «Орешник» во время атаки в ночь на 24 мая.

На кадрах якобы зафиксировано падение шести суббоеприпасов. Один из украинских источников OSINT предположил, что ракета могла поразить российские позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясиноватой - примерно в 40 километрах от линии фронта.

Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждый четвертый «Орешник», который российская армия применяла в войне против Украины, выходил из строя.

Сколько стоила атака

По подсчетам украинского информагентства Минобороны «АрмияInform», комбинированный удар России 23-24 мая стоил около 361 миллиона долларов, из которых примерно 50 миллионов долларов приходится на одну ракету «Орешник».

В случае подтверждения запуска второй ракеты общая стоимость атаки возрастет примерно до 411 миллионов долларов.

