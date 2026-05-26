26 мая 2026, вторник, 13:01
Франция выдала Литве беглого российского банкира Антонова

  26.05.2026, 11:53
Владимир Антонов

Из-за него потерял сбережения не только композитор Раймонд Паулс.

Франция передала Литве российского банкира и бывшего владельца банка Snoras Владимира Антонова. Он был осужден в Вильнюсе за растрату, мошенническое банкротство и ряд других преступлений, сообщает прокуратура Литвы. Его задержали во Франции в декабре 2025 года по европейскому ордеру на арест, а в апреле суд разрешил его экстрадицию.

В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Антонова к 10,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате средств, доведении банка до банкротства, подделке документов и мошенничестве. Преступления были совершены в 2008–2011 годах, когда Антонов контролировал Snoras. Банк являлся четвертым по величине в Литве, и его крах стал одним из самых громких банковских скандалов в странах Балтии. В 2011 году Snoras был признан банкротом и ликвидирован после обнаружения недостачи 1 млрд евро. По материалам дела, сумма ущерба по европейскому ордеру на арест составляла не менее 478 млн евро, а размер требований к Антонову и его партнеру по решению суда — 375 млн евро компенсации. В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд приговорил Антонова и его партнера Раймондас Баранаускас к 10,5 года тюрьмы.

После возбуждения уголовного дела Антонов уехал в Великобританию, но во время длительных судебных разбирательств по вопросу экстрадиции он сбежал в Россию. Там он также получил срок в 2,5 года по делу о хищении 150 млн рублей из банка «Советский». Сначала банкир активно сотрудничал со следствием в России, но в 2023 году неожиданно исчез из своего особняка на Рублевке. Отец Антонова даже обращался в полицию с заявлением о возможном убийстве и просил литовский суд признать сына умершим. Через два года французские власти задержали Антонова, где он проживал по поддельным документам и пытался получить статус беженца, выдавая себя за гражданина Украины.

Помимо Литвы и России, претензии к Антонову есть и у Латвии. В 2021 году латвийский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы и конфискации имущества по делу дочернего банка Snoras — Latvijas Krājbanka. По версии обвинения, растрата там составила около 140 млн евро. Среди пострадавших были не только частные вкладчики, но и муниципалитеты, школы, больницы, а также композитор Раймонд Паулс, потерявший почти миллион евро сбережений.

