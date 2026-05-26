26 мая 2026, вторник, 13:01
Как в Беларуси узнать точное время своего рождения?

  • 26.05.2026, 12:37
Юристы раскрыли секрет.

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома рассказало, как узнать точное время рождения. Сделать это можно, в частности, через загс.

Время рождения в записях актов о рождении начали указывать только с 1997 года.

«Получить данную информацию может гражданин, на которого составлена запись акта о рождении, а также его родители — на бесплатной основе», — рассказали в управлении.

Для этого нужно обратиться в архив органов загса либо загс по месту постоянной регистрации. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Если изменялась фамилия или другие данные — то документы и об этом.

Также эти сведения имеются в документах родильных домов и больниц, но хранятся только 25 лет.

