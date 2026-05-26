У россиян страшная истерика Сергей Фурса

26.05.2026, 13:04

Сергей Фурса

Для Путина появилась опасность.

У россиян страшная истерика. Лавров звонит Рубио и говорит: «Забирайте посольство из Киева», все топают ножками и рисуют апокалипсис для столицы Украины. Старобельск становится второй Одессой имени второго мая. Взрослых мужчин пилотов дронов будут хоронить, как невест в платьях. Что происходит?

Лето 2025 года: пока тепло, россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов.

Лето 2026 года: пока тепло, россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов. И устраивают истерику, уверяя, что эти удары, то страшная месть, и что Киев теперь обречен, и что дипломаты должны уехать.

Что произошло?

Почему имеем истеричное дополнение? Зачем это все? Ведь суть ударов не меняется. И сила их зависит исключительно от способности. Чем могут, тем и бьют.

И да, на этот раз немного больше баллистики. Но в прошлом году нас больше пугали сотни и сотни Shahed. И мысль, что так будет каждую ночь и это не остановить.

Россияне и тогда, и сейчас били на полную способность. Били по украинскому ВПК, потому что это угроза.

Но есть теперь и истерика? Для кого она?

Скорее всего для простых и не очень простых россиян. Не так просто это все сопровождается нашествием ботов в соцсетях, которые рассказывают, что вот что может Путин, что вот вы зря смеялись, что он не может Киев за три дня. Что он может...

Такая манера мужчины-импотента, который бьет свою жену, потому что уже не способен ее удовлетворить.

Миллионы статей за последние недели о настроениях в России. Каждое уважаемое западное издание написало, что Путин чувствуется слабым, что окружение разочаровано, что общество фрустрировано. И на эту слабость Путин должен ответить. Потому что в России диктатор не может быть слабым. Это смертельно опасно.

Может ли он ответить на линии фронта? Нет, там российская армия стагнирует.

Может ли он перевернуть стол и напасть на страну НАТО? Это стремно. Тем более не очень умно открывать второй фронт, когда на первом дела идут плохо.

Напасть из Беларуси? Такая себе задача – лезть теми же силами через заминированные леса. Новых то солдат у него нет, а белорусы еще те воины и точно не горят желанием умирать за Путина. А еще и Лукашенко сопротивляется.

И что остается? Демонстрация силы. Через истерику. Те же обстрелы, но с вниманием на них. Усиленные не ракетами, а словами. Которые должны убедить всех вокруг Кремля, что Путин силен. Как никогда. И что не время смотреть «Лебединое озеро».

Может ли это быть отзеркаливанием нашего давления во время парада? Россияне больны, поэтому это может быть одним из ответов. Разница лишь в том, что украинские способности существенно выросли и мы могли это делать в этом году, а российские способности такие как и были.

А что мы? А для нас ничего нового. Это было уже. Это не должно повлиять на украинское сопротивление. И не изменит нашего мнения ни о Путине, ни о россиянах.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com