Рубио передал Трампу послание от Путина 1 26.05.2026, 10:22

3,510

Марко Рубио и Дональд Трамп

Фото: AP

Появились первые подробности.

Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от главы Кремля Владимира Путина, которое он услышал во время диалога с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Alex Raufogle в сети Х.

«Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал», - написал журналист.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений, что Россия конкретно призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева, поскольку Москва анонсировала удары.

«Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда имеют угрозу эскалации», - сказал Рубио.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com