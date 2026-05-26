Рубио передал Трампу послание от Путина

Рубио передал Трампу послание от Путина1
- 26.05.2026, 10:22
Появились первые подробности.
Госсекретарь США Марко Рубио передал президенту Дональду Трампу послание от главы Кремля Владимира Путина, которое он услышал во время диалога с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Alex Raufogle в сети Х.
«Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал», - написал журналист.
По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений, что Россия конкретно призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева, поскольку Москва анонсировала удары.
«Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда имеют угрозу эскалации», - сказал Рубио.