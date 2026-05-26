Прогулки помогают людям мыслить более креативно 26.05.2026, 10:42

Не можете решить сложную задачу — попробуйте пройтись.

Наверное, все когда-то ломали голову над заданиями по учёбе или работе. В такой ситуации легко зациклиться на поиске решения и забыть об отдыхе. Психологи из Австрии захотели проверить, может ли прогулка на свежем воздухе «освежить» мозг и пробудить творческие идеи, пишет «Нож».

Психологи провели эксперимент при участии 157 добровольцев. Их попросили на протяжении пяти дней носить нагрудные датчики для фиксации движения. В смартфоны участников загрузили программу, которая несколько раз в день присылала им простые задания на креативность. У всех была минута, чтобы решить одну из них — быстро подумать и отправить экспериментаторам картинку или текст с ответом.

Анализ результатов показал: до 10–25 минут умеренной физнагрузки приводят к активации воображения. По данным учёных, креативность просыпалась не в момент прогулки, а примерно спустя час после неё.

«В целом полученные результаты хорошо согласуются с наблюдением о том, что кратковременная физическая активность может влиять на когнитивные функции, в том числе на способность креативно мыслить...» — заключают исследователи.

Исследование: прогулки помогают людям мыслить более креативно — Нож

Не можете решить сложную задачу? Попробуйте прогуляться. Австрийские учёные из Университета Граца провели эксперимент и обнаружили, что прогулки помогают человеку повышать свою креативность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com