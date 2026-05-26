закрыть
26 мая 2026, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литовские пограничники нашли туннель на границе с Беларусью

4
  • 26.05.2026, 10:32
  • 1,310
Литовские пограничники нашли туннель на границе с Беларусью

Задержаны 38 нелегалов.

Литовские пограничники обнаружили новый подкоп на границе с Беларусью, через который в страну незаконно проникли 38 мигрантов — 36 мужчин и две женщины. Задержанные заявили, что являются гражданами Афганистана и Ирана.

Инцидент произошёл вечером в понедельник в районе Шальчининкая. Нарушителей удалось обнаружить силами пограничной службы при поддержке кинологов, вертолёта и беспилотников.

В отношении всех задержанных принято решение о выдворении обратно на территорию Беларуси.

Это уже не первый случай обнаружения подкопов на литовско-белорусской границе: аналогичные тоннели пограничники находили 6 апреля и 6 мая.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин