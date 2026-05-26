Литовские пограничники нашли туннель на границе с Беларусью

Литовские пограничники нашли туннель на границе с Беларусью4
26.05.2026, 10:32
Задержаны 38 нелегалов.
Литовские пограничники обнаружили новый подкоп на границе с Беларусью, через который в страну незаконно проникли 38 мигрантов — 36 мужчин и две женщины. Задержанные заявили, что являются гражданами Афганистана и Ирана.
Инцидент произошёл вечером в понедельник в районе Шальчининкая. Нарушителей удалось обнаружить силами пограничной службы при поддержке кинологов, вертолёта и беспилотников.
В отношении всех задержанных принято решение о выдворении обратно на территорию Беларуси.
Это уже не первый случай обнаружения подкопов на литовско-белорусской границе: аналогичные тоннели пограничники находили 6 апреля и 6 мая.