Литовские пограничники нашли туннель на границе с Беларусью 4 26.05.2026, 10:32

Задержаны 38 нелегалов.

Литовские пограничники обнаружили новый подкоп на границе с Беларусью, через который в страну незаконно проникли 38 мигрантов — 36 мужчин и две женщины. Задержанные заявили, что являются гражданами Афганистана и Ирана.

Инцидент произошёл вечером в понедельник в районе Шальчининкая. Нарушителей удалось обнаружить силами пограничной службы при поддержке кинологов, вертолёта и беспилотников.

В отношении всех задержанных принято решение о выдворении обратно на территорию Беларуси.

Это уже не первый случай обнаружения подкопов на литовско-белорусской границе: аналогичные тоннели пограничники находили 6 апреля и 6 мая.

