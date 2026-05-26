Эксперт: Системы Patriot могут сбивать суббоеприпасы от «Орешника» 26.05.2026, 10:37

Ракета оказалась не такой уж «эффективной».

Россия установила на ракету «Орешник», которой нанесла удар по Украине в ночь на 24 мая, конвенционное вооружение, хотя его эффективность вызывает вопросы.

Об этом сказал Павел Нарожный – основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт в эфире Radio NV. «Враг потратил на один этот «Орешник» несколько десятков миллионов долларов. И в результате, можно сказать, что это был пшик. Но если перевести это в «Шахеды», «Искандер-М» или «Кинжалы», тогда эти деньги были бы потрачены со значительно большим смыслом. Оружие это сырое», – сказал Нарожный.

Он напомнил, что ключевой задачей этого оружия является несение ядерных боеприпасов, а не конвенционного заряда.

«В современном оружии эти суббоеприпасы должны доразгоняться вниз с помощью специального ракетного двигателя. А если они просто падают, это не очень эффективно. Если будет стоять какая-то более-менее современная система ПВО, такая как Patriot, она эти суббоеприпасы может сбить. А если речь идет о защите авианосца или другого стратегического объекта – а они же собираются воевать с какой-то страной НАТО, где таких систем много, то они будут не очень эффективны», – добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что «Орешник» – это сверхсовременное оружие для России, одна из последних разработок Москвы. И его результативность вызывает сомнения в том, что инвестиции в эту ракету были потрачены правильно.

«Существует гораздо более мощное современное оружие, чем эти суббоеприпасы, которые явно не способны пробить бетонные укрепления. Если это будет какой-то сложный рельеф местности, холмы, такое оружие будет абсолютно неэффективно. Не стоит обесценивать «Орешник», но деньги потрачены бессмысленно», – пояснил Нарожный.

