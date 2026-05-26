МИД Литвы: Санкции против белорусского калия будут действовать
- 26.05.2026, 10:19
Решение принимал Евросоюз.
Литва ведет с США переговоры о транзите белорусского калия. Однако еще почти год продолжат действовать санкции ЕС на эти поставки. Так министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал сведения о неофициальном письме Госдепа США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предложили Литве, Польше и Украине снять санкции с поставок белорусских калийных удобрений и пролоббировать снятие этих санкций в Евросоюзе.
«Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с США на эту тему. Этот вопрос стоит на повестке дня, мы учитываем разные мнения. Однако хочу отметить, что до следующего года — конца февраля 2027 года — санкции против Беларуси действуют по калийным удобрениям, нет никаких способов, средств или оснований пересматривать что-либо на уровне Европейского Союза. Это не только позиция Литвы — это европейская позиция. Если будут такие дискуссии или если будут такие дискуссии о продлении санкций, конечно, мы будем учитывать все мнения наших партнеров», — передает LRT ответ Будриса.
Он не подтвердил, что Литва получила письмо Госдепа США. Министр только сказал, что Литва имеет «различные отношения с Государственным департаментом или другими учреждениями США».
При этом Будрис подчеркнул, что решение о санкциях было не на уровне одного государства — его принимал Евросоюз: «Это не национальное решение. Это даже не решение государств региона, граничащих с Беларусью: Латвии, Польши, Литвы. Даже если мы втроем примем решение, это ничего не значит. Для принятия любого другого решения нужно единогласие 27 государств».
Вместе с тем он заявил, что не видит смысла в настоящий момент расширять санкции: «По моему мнению, рассматривать что-то в настоящий момент, не имея для этого юридических и политических условий, — это трата времени».