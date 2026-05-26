26 мая 2026, вторник, 13:01
В Польше отмечают День матери

  • 26.05.2026, 12:49
Это один из самых популярных светских праздников в стране.

26 мая в Польше отмечают День матери. Сегодня этот праздник, наряду с Днем женщин и Днем ребенка, относится к числу самых популярных светских праздников в стране. Однако его история сравнительно короткая, а дата 26 мая не сразу стала очевидной и постоянной, сообщает «Польское радио».

Первые современные инициативы, связанные с созданием праздника, посвященного матерям, появились в США после Гражданской войны. В 1870 году общественная деятельница и аболиционистка Джулия Уорд Хоу опубликовала обращение, известное как Mother’s Day Proclamation. В нем она предлагала день, который был бы связан не только с почитанием матерей, но и с призывом к миру и отказу от войн.

В начале XX века идею Дня матери в США развила Анна Джарвис. Вдохновением для нее стала деятельность ее матери Энн Ривз Джарвис, которая занималась инициативами по поддержке здоровья детей и помощи семьям. Позднее, в 1914 году, президент США Вудро Вильсон установил День матери как государственный праздник, отмечаемый во второе воскресенье мая.

В Польше праздник получил собственный характер. Ранее представления о материнстве долгое время были связаны прежде всего с религиозной традицией и культом Богородицы, особенно в мае — месяце, традиционно посвященном Деве Марии. Только в XX веке постепенно начали формироваться светские формы чествования матерей.

Одним из первых в Польше идею Дня матери начал развивать Польский Красный Крест. Целью было соединить символическое уважение к матерям с реальной социальной и опекунской деятельностью, направленной на поддержку женщин и детей. В популяризации нового праздника участвовали также школьные и образовательные круги.

Первые официальные празднования Дня матери в Польше чаще всего датируются 26 мая 1924 года, хотя в некоторых источниках упоминаются и более ранние даты — 1923 и даже 1914 год. В межвоенный период праздник активно отмечался в школах, молодежных организациях и структурах Польского Красного Креста.

После Второй мировой войны традиция была возобновлена. В 1946 году газета Robotnik сообщала, что президент Болеслав Берут взял под протекторат День матери, организуемый Польским Красным Крестом по всей стране. Однако в первые послевоенные годы праздник еще не имел такого устойчивого характера, как позднее.

Более прочное место в общественном календаре День матери занял в 1970-е годы. Тогда государство начало подчеркивать значение материнства и семьи в социальной политике. Одним из наиболее узнаваемых символов этой идеи стало созданное в Лодзи в 1980-е годы Институт — Центр здоровья матери-польки. Со временем 26 мая окончательно закрепилось в Польше как постоянная дата Дня матери.

Статистические данные показывают, что материнство остается важным фактором на рынке труда. По данным на конец декабря прошлого года, в бюро труда в Польше были зарегистрированы 440 тысяч безработных женщин. Среди них 108 тысяч составляли женщины, которые не начали работу после рождения ребенка.

Малгожата Гурка из Статистического управления в Быдгоще сообщила, что 95 тысяч безработных женщин имели как минимум одного ребенка в возрасте до 6 лет.

«95 тысяч безработных женщин имели по крайней мере одного ребенка до шестого года жизни. Самую многочисленную группу среди безработных женщин составляли женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Их было 124 тысячи. Еще одной большой группой были женщины в возрасте от 25 до 34 лет — более 118 тысяч», — сказала Малгожата Гурка.

