26 мая 2026, вторник, 14:50
США и ЕС высмеяли заявления Лаврова

  26.05.2026, 13:16
Эвакуировать иностранных дипломатов из Киева не будут.

Союзники Украины проигнорировали очередные угрозы Кремля. Война в Украине попросту должна закончиться, заявил госсекретарь США Марко Рубио после звонка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором тот рекомендовал эвакуировать дипломатический персонал и других граждан США из Киева. «Они разослали уведомление всем посольствам, и я думаю, он просто позвонил мне лично, чтобы сказать — они сообщили всем посольствам – что Киев станет очень опасным местом», – рассказал Рубио. Однако, добавил госсекретарь, «Киев уже не первый год является очень опасным местом».

Аналогично высказалась посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова: «Россия вновь угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уйдем!» Она назвала подобные угрозы признаком не силы, а отчаяния. «Чем более агрессивно и угрожающе ведет себя Кремль, тем яснее становится, что режим Путина понимает: ему не сломить стойкость Украины и поддержку ее партнеров. Киев выстоит. Украина выстоит. И мы тоже», – написала Матернова.

Угрозы Лаврова и российского МИДа, что вооруженные силы РФ «приступают к системным и последовательным ударам» по Киеву в соответствии с приказом Владимира Путина, она назвала «шедевром лицемерия». «Режим, который годами бомбил жилые дома, музеи, родильные дома, школы и электростанции, теперь вдруг заговорил на языке «международного гуманитарного права» и «женевских конвенци»". Тот же режим, который каждую ночь наносит удары ракетами и дронами по мирным жителям, теперь предупреждает других, чтобы те держались подальше, – заявила Матернова. – Мы точно понимаем, что это значит. Россия хочет страха. Паники. Изоляции Украины. Это не сработает».

Этот террор против мирных жителей и дипломатических представительств в Киеве посольство Польши в Украине назвало стремлением достичь политических целей, которые Кремль не может достичь военным путем. Угрозы МИД РФ «свидетельствуют о стремительном приближении к тупику, в котором оказалась российская захватническая война», заявило посольство Франции в Украине.

Рубио добавил: «Каждый раз, когда мы видим такие масштабные удары с той или иной стороны, это напоминает нам о том, почему эта ужасная война, которая длится уже дольше, чем Вторая мировая, должна наконец закончиться».

В последние дни Россия днем и ночью проводит массированные бомбардировки Киева и других регионов Украины с применением сотен беспилотников и десятков ракет. Во время удара в ночь на 24 мая применялась гиперзвуковая ракета «Орешник».

