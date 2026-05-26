Доллар пошел вверх 1 26.05.2026, 13:21

Российский рубль падает.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 мая основные иностранные валюты вновь укрепились по отношению к белорусскому рублю, тогда как российский рубль немного снизился.

Курс доллара вырос на 0,56% и составил 2,7703 рубля.

Евро прибавил 0,24%, поднявшись до 3,2101 рубля.

Китайский юань также показал рост — на 0,08%, до 4,0698 рубля за 10 юаней.

В то же время российский рубль подешевел на 0,02% — до 3,854 рубля за 100 российских рублей.

