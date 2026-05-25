Макрон рассказал Лукашенко, каким будет ответ

Макрон рассказал Лукашенко, каким будет ответ3
- 25.05.2026, 8:11
Французские СМИ поделились подробностями разговора.
Президент Франции Эммануэль Макрон напрямую предупредил Александра Лукашенко о последствиях вовлечения в войну против Украины.
Согласно информации французских СМИ, которые ссылаются на источник, близкий к французскому лидеру, Эммануэль Макрон «подчеркнул риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в российскую агрессивную войну против Украины». Кроме того, французский президент призвал Лукашенко «предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой», отмечает tf1info.
Дополнительную тревогу на Западе вызвали совместные ядерные учения России и Беларуси, которые прошли 18 мая. Агентство AFP дополнительно подчеркивает, что Беларусь, граничащая с восточным флангом НАТО, сейчас принимает новейшие российские ракетные комплексы «Орешник», способные нести ядерные заряды.
Стоит отметить, что Франция планирует провести над восточным флангом НАТО — Балтийским морем и польскими северными регионами — совместные с Польшей учения военно-воздушных сил с участием многоцелевых истребителей Rafale, оснащенных ядерными боеголовками и тактическими крылатыми ракетами ASMP. В их ходе в числе прочего должна быть отработана имитация ударов по целям на территории России и Беларуси.
Об этом 23 апреля сообщало издание WP Wiadomości. По его данным, речь идет об «элементе расширения французского ядерного зонтика на страны, подверженные угрозе агрессивной политики Кремля».